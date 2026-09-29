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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Narcotráfico

Alias ‘Araña’ se declara no culpable de cargos de narcotráfico en EE. UU. tras ser extraditado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Rojas, señalado como máximo jefe de los Comandos de la Frontera, fue extraditado a Estados Unidos el pasado viernes.

NTN24 conoció en primicia este martes que el jefe criminal colombiano Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Abelardo de la Espriella, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego.

Rojas, señalado como máximo jefe de los Comandos de la Frontera, fue extraditado a Estados Unidos el pasado viernes. Antes de su entrega a las autoridades norteamericanas, había participado como gestor de paz durante la administración de Gustavo Petro.

Este lunes, el FBI difundió nuevas imágenes de alias “Araña” tras su llegada a territorio norteamericano.

En las fotografías aparece esposado y vestido con el uniforme de reo mientras avanza el proceso judicial en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico.

Al criminal se le ve descendiendo de la aeronave en la que fue trasladado desde Colombia al centro penitenciario de San Diego, donde pagará condena.

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"En coordinación con socios de la aplicación de la ley federal e internacional, Geovany Andrés Rojas, también conocido como “Araña”, un nacional colombiano y presunto narcoterrorista de alto nivel y traficante prolífico de cocaína, fue extraditado de Colombia a Estados Unidos el viernes pasado", destacó el FBI de San Diego.

"El 7 de marzo de 2025, un gran jurado federal del Distrito Sur de California emitió una acusación formal sustitutiva de dos cargos contra Rojas, cuyo alias se traduce como "Araña", por conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo", detalló el Departamento de Justicia.

Cabe resaltar que alias "araña" fue detenido el 12 de febrero de 2025, en virtud de una Notificación Roja de INTERPOL por delitos relacionados con el narcotráfico.

A su vez, la Corte Suprema de Colombia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025, pero el presidente colombiano Gustavo Petro suspendió la extradición ese mismo año, mientras Rojas participaba en una nueva ronda de conversaciones de paz entre grupos armados y el gobierno colombiano.

Al asumir en la presidencia, Abelardo de la Espriella, el 26 de agosto de 2026, ordenó que se procediera con la extradición de Rojas.

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