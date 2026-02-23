Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

La captura del ‘Mencho’ en México ha reposicionado a Diosdado Cabello como el principal objetivo de Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Washington mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura del considerado número dos del régimen venezolano, convirtiéndolo ahora en el criminal más buscado por las autoridades estadounidenses en la región.

La operación militar que acabó con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado una ola de violencia sin precedentes en México. Los últimos reportes indican diez uniformados muertos, 22 sedes del Banco Bienestar dañadas en Jalisco, y acciones criminales en 20 estados del país. Air Canada suspendió 325 vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara, mientras que clases en escuelas y universidades fueron canceladas al no poder garantizarse la seguridad.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que "Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco".

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "las operaciones, todas las operaciones se realizan por la fuerza federal. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos", aunque reconoció el intercambio de información entre ambos países.

El analista Edgardo Pinel, desde Madrid, calificó la operación como "un ejercicio de soberanía del Estado mexicano" que busca "mandar un mensaje interno, pero también externo a Estados Unidos diciendo tenemos la capacidad de hacerlo".

Pinel destacó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya política de "abrazos, no balazos" dejó un saldo de 188,996 homicidios relacionados con el crimen organizado, se registró el sexenio más letal de México.

El número de grupos criminales se duplicó de 76 en 2010 a 205 en 2020, mientras que los carteles pasaron de controlar 268 municipios a 531 en 2021. Durante el mandato de Sheinbaum, los homicidios en Sinaloa aumentaron un 102% y las desapariciones un 15%.

Con la eliminación del Mencho, catalogado por Trump como líder de una "organización terrorista extranjera", la atención internacional se centra ahora en otros objetivos prioritarios como Diosdado Cabello, cuya captura representa un desafío mayor dada su posición en la estructura del poder venezolano.