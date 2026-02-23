"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

El Teniente Coronel venezolano Igbert Marín Chaparro continúa detenido a manos del régimen de Venezuela, cumpliendo casi 8 años privado de libertad.

Aunque cumplió su condena inicial de 7 años y 6 meses bajo el cargo de "instigación a la rebelión". impuesto por la dictadura, en septiembre de 2025, permanece en prisión debido a una nueva causa por “terrorismo y traición a la patria” imputada en febrero de 2024.

Actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I. Anteriormente estuvo en la sede de la DGCIM en Boleíta, donde realizó huelgas de hambre para denunciar torturas y tratos crueles.

VEA TAMBIÉN 61 presos políticos se encuentran desaparecidos en Venezuela, según el Foro Penal o

Su hermana, Ignell Marín Chaparro, habló en La Tarde de NTN24 sobre el desgaste físico que ha tenido su familiar tras estar injustamente en prisión.

“Antes de cumplir la condena (de los 8 años) ya lo estaban involucrando en un nuevo caso. He visto como ha perdido peso, pero aún sigue con la firmeza y esperanza de recuperar su país”, dijo la entrevistada.

“Mi hermano hizo dos huelgas de hambre, una de 17 días y otra por 67 días para solicitar respeto por sus derechos humanos, ahora más de 100 personas se han tenido que sumar a una medida tan drástica para exigir justicia, es muy duro... Cada liberación para nuestra familia es como una esperanza”, acotó.

Asimismo, Ignell aseguró que es injusto que los militares y policías no hayan sido incluidos en la ley de amnistía del régimen.

“Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable”, manifestó.

Cabe apuntar que Marín Chaparro fue reconocido por haber obtenido el índice académico más alto en la historia de la Academia Militar de Venezuela.

Su detención original ocurrió el 2 de marzo de 2018 tras exigir mejores condiciones para los soldados.

Este militar además cuenta con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales la tiranía venezolana no ha acatado.