NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Kanye West

Kanye West se defiende tras múltiples polémicas y asegura que estuvieron ligadas a un trastorno mental que padece

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Kanye West | Foto AFP
Kanye West | Foto AFP
Cabe recordar que ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que "adoraba a los nazis".

El rapero estadounidense Kanye West, autor de una canción que celebra a Adolf Hitler, aseguró el pasado lunes en una carta publicada en el Wall Street Journal que no es "nazi ni antisemita", y habló sobre sus trastornos mentales.

o

El músico de 48 años, quien en los últimos años ha perdido seguidores y cuantiosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas, lanzó la canción "Heil Hitler" el 8 de mayo de 2025, en el 80° aniversario de la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de un visado para Australia.

West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en un mensaje pago en el periódico las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado.

"Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control", escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.

"Me arrepiento y me siento profundamente mortificado de mis acciones en ese estado. Me comprometo a asumir mis responsabilidades, a seguir un tratamiento y a llevar a cabo cambios reales y duraderos. Eso no justifica en absoluto lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío", añadió.

o

Cabe recordar que ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que "adoraba a los nazis".

En 2022 también provocó indignación al mostrarse con el lema "White Lives Matter" ("La vida de los blancos importa", tergiversando el célebre "Black Lives Matter" contra el racismo contra la gente negra) y acudió a una cena en casa de Donald Trump con el supremacista blanco antisemita Nick Fuentes.

Temas relacionados:

Kanye West

Rapero

Rap

Nazi

Música

Religión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

Anuel AA, cantante y compositor puertorriqueño - Foto: EFE
Anuel AA

Recientes videos y fotos de Anuel AA preocupan a sus fanáticos: "No es normal tanta ojera y tanta delgadez"

Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

"No tengo planes de hacerlo": así respondió con ironía Édgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8’, tras rumores sobre su supuesto fallecimiento

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

Anuel AA, cantante y compositor puertorriqueño - Foto: EFE
Anuel AA

Recientes videos y fotos de Anuel AA preocupan a sus fanáticos: "No es normal tanta ojera y tanta delgadez"

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Comando Sur

La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Álvaro Montero suma puntos para ser llamado a la selección; nuevamente fue protagonista con Vélez Sarsfield

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre