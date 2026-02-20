Así es como la inteligencia artificial se está aplicando a la medicina reproductiva con impresionantes resultados

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado en los últimos años el laboratorio de reproducción asistida, especialmente en el análisis y la selección embrionaria.

Las herramientas, según expertos, ayudan a identificar embriones con mejor pronóstico, con precisiones del 65% al 75% en viabilidad y reportes de aumentos en tasas de éxito entre el 10% y el 30% cuando se aplican correctamente.

Las principales aplicaciones de la IA en reproducción asistida, según un comunicado del centro médico de fertilidad y genética Babynova, van desde el apoyo en consulta médica con un software de IA que permite realizar el conteo de folículos y orientar el manejo de medicamentos en la estimulación ovárica.

Asimismo, la tecnología también contribuye en la selección embrionaria avanzada con incubadoras tipo 'timelapse' que analizan imágenes y videos del desarrollo embrionario para estimar, de forma no invasiva, el potencial de implantación.

Actualmente existen programas de IA que analizan óvulos y estiman su viabilidad, además de evaluar la morfología y motilidad espermática, mediante un espermograma ayudado que identifica el potencial de fecundación.

Es importante mencionar que, de acuerdo con los informado por la compañía, los datos recopilados en algoritmos entrenados internacionalmente estiman la probabilidad de implantación, evalúan la calidad embrionaria y detectan posibles señales de riesgo genético.

La IA además estima la probabilidad de éxito por ciclo de la fecundación in vitro (FIV), ajusta protocolos de estimulación ovárica según edad e historial clínico, disminuye la subjetividad en la evaluación embrionaria y puede llegar a reducir la carga emocional al disminuir el número de intentos necesarios.

"Los equipos automatizados, con apoyo de la IA, evalúan muestras de semen analizando morfología, concentración y movilidad con mayor precisión y rapidez, lo que optimiza el diagnóstico. Su uso es inevitable y, en lugar de reemplazar al equipo humano, lo hace más productivo y eficiente", explica José Pablo Saffon, CEO del Grupo Novafem, citado en el comunicado de Babynova.

No obstante, el uso de IA en reproducción asistida opera bajo estrictos marcos éticos y regulatorios. En humanos no está permitida la modificación genética; la tecnología se utiliza exclusivamente como herramienta de evaluación y prevención.

"La inteligencia artificial la usamos para identificar riesgos genéticos y prevenir enfermedades, no para modificar el genoma", enfatiza Saffon.

En Colombia, recientemente, Babynova integró este tipo de herramientas como parte de su compromiso con la innovación médica y la mejora continua de resultados, de acuerdo con la empresa.

La principal barrera para la adopción masiva de estas tecnologías en la Latinoamérica, sin embargo, continúa siendo el costo, pues la inversión en IA representa un valor agregado que no todos los mercados pueden asumir a la misma velocidad que Europa o Estados Unidos.