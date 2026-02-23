¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Este fin de semana, el Ejército de México dio un duro golpe al crimen organizado con el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, jefe del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que generó una ola de violencia en el país.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el analista político Alan Adame, la analista en seguridad internacional Karen Demerutis y el consultor en DD. HH. y seguridad Juan Piña dialogaron sobre la situación en el país norteamericano con la muerte de alias ‘El Mencho’.

Según Adame, Nemesio Oseguera tendría prácticamente 10 años de permanecer prófugo de las autoridades y tenía incidencia en más de 20 estados del país.

“Por eso es que vimos el día de ayer, tras su abatimiento, una reacción sumamente violenta con estas quemas de vehículos, con estos narcobloqueos en muchas vialidades primarias en autopistas del país, como lo mencionaba, en 20 entidades de la República Mexicana”, dijo.

Por su parte, Demerutis argumentó que no es apropiado “comparar la operación quirúrgica de Estados Unidos en Venezuela con la que pasó ayer” en México.

A su turno, Piña indicó que hay que derribar la “creencia de que eliminando el cabecilla se logra abatir una situación que se ha venido gestando durante muchos años”.

“Desde luego, creo que esta situación hace impredecible el destino de la organización”, comentó.