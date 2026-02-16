NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Esta cifra marca un punto de inflexión demográfico donde dos de cada diez residentes en territorio español nacieron fuera del país.

España alcanzó un hito histórico al superar, por primera vez, los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, representando el 20.2% de su población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística con corte al 1 de enero de 2026.

Esta cifra marca un punto de inflexión demográfico donde dos de cada diez residentes en territorio español nacieron fuera del país.

La población total de España ascendió a 49.570.725 personas, de las cuales 10.004.581 nacieron en el exterior. El crecimiento poblacional en 2025 estuvo impulsado principalmente por la llegada de extranjeros, superando el nacimiento de nuevos españoles, evidenciando la crisis de natalidad que enfrenta el país europeo.

En el ranking de comunidades extranjeras, los marroquíes mantienen el primer lugar con 1.160.000 personas residiendo en España. Colombia ocupa el segundo puesto y es el primer país americano con mayor comunidad residente: 978.000 colombianos viven actualmente en territorio español. Venezuela se ubica en tercer lugar con 692.000 personas, sin contabilizar a los miles de venezolanos con doble nacionalidad hispana-venezolana.

Durante 2025, por cuarto año consecutivo, los colombianos ocuparon el primer lugar como nacionalidad con mayor cantidad de ciudadanos llegados a España en calidad de inmigrantes, con 144.000 personas con o sin papeles. Los marroquíes quedaron en segundo lugar con 96.300 personas, y los venezolanos en tercero con 94.100 personas, según datos oficiales del gobierno español.

A partir del 1 de abril, el gobierno español comenzará a recibir solicitudes de regularización de extranjeros tras el decreto del presidente Pedro Sánchez, que otorgará papeles a aproximadamente 500.000 inmigrantes.

Las condiciones exigen haber entrado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar al menos cinco meses de permanencia.

Para los ciudadanos colombianos, las estimaciones indican que alrededor de 290.000 personas instaladas en España serían potencialmente beneficiarias de esta regularización migratoria.

Carlos Lacaci, abogado experto en extranjería, explicó los factores que impulsan este fenómeno: "España tenemos lazos muy estrechos con dichos países, con una lengua que es el español, que todos manejamos y que, además, han encontrado muchos de estos colombianos, en concreto, oportunidades para desarrollar sus trabajos, sus estudios".

Sobre la crisis demográfica española, Lacaci señaló que factores como la complejidad del mercado laboral, la falta de políticas que favorezcan la natalidad y especialmente "la complejidad del acceso a la vivienda" están frenando el crecimiento natural de la población.

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

