NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

febrero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Albert Martínez también dijo en NTN24 que se trata de "un evento excepcional" respecto al que no se puede "bajar la guardia".

Albert Martínez, meteorólogo, geógrafo y fundador de canal 'Meteo', advirtió en entrevista en el programa La Tarde de NTN24 acerca de que habrá "tres días congelados" en todo el noreste de Estados Unidos en medio de la tormenta invernal histórica que azota a Nueva York.

"Una tormenta como estas no ocurre cada año (…) ocurre una vez cada 10, 15 o 20 años. Quizás en los próximos años lo veremos más a menudo, pero es un evento excepcional", dijo a Martínez, que calificó la tormenta invernal como una "nevada histórica".

o

Aunque Martínez aseguró que "poco a poco se va a alejando el ciclón, esta zona de baja presión que ha provocado este temporal de viento y de nieve", recalcó que "el frío se va a quedar". "Vamos a tener tres días congelados en todo el noreste", alertó.

En ese sentido, el meteorólogo aseguró que no se podía "bajar la guardia", pues "a lo largo de la semana habrá dos rondas más de nieve", una que llegaría, según Martínez, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles y "otro sistema" hacia finales de semana con lluvia que podría acelerar el derretimiento la nieve.

"Las temperaturas van a seguir congelantes así que la poca nieve que se vaya derritiendo se podrá volver a congelar y el riesgo de que haya hielo en puentes y zonas elevadas puede ser frecuente durante los próximos cuatro días en esa parte del país", adelantó Martínez.

Para marzo, según el meteorólogo, las temperaturas tendrían que empezar a subir, lo que generará que "toda esta nieve se vaya derritiendo", por lo que habrá que tener un control importante sobre la misma para evitar alguna posible inundación "si se derrite muy deprisa".

La tormenta, entretanto, mantiene en alerta máxima a cerca de 65 millones de personas a lo largo de la costa este de Estados Unidos y se esperan nevadas de hasta 60 centímetros, fuertes lluvias y ráfagas de viento extremo, condiciones que han llevado a las autoridades a calificar el fenómeno como 'La Tormenta del Siglo' e instar a la población a permanecer en sus hogares.

o

Nueva York amaneció este lunes cubierto por entre 20 y 35 centímetros de nieve, lo que ha causado la cancelación y el retraso de miles de vuelos, mientras que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, advirtió que algunas zonas podrían recibir hasta 70 centímetros de nieve y declaró el 'estado de emergencia'.

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

