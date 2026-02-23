Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

La cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, está en una gran encrucijada: responder a la presión creciente de la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro o atender al interior de Venezuela las exigencias de las líneas más duras del chavismo/madurismo.

Según reveló el periodista David Alandete del diario ABC de España, Estados Unidos entregó por escrito una lista con nueve figuras clave del chavismo cuya cooperación resulta fundamental para las investigaciones abiertas por la justicia de Estados Unidos.

La lista, revelada parcialmente, incluye a Nicolás Maduro Guerra (conocido como Nicolasito), hijo mayor del dictador capturado; Alex Saab, colombo-venezolano señalado como principal testaferro de Maduro; Raúl Gorrín, empresario; Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro e hijo de Cilia Flores; Tareck El Aissami; Samark López Bello; y Pedro Luis Martín Olivares.

Desde mediados de enero, Rodríguez ha sostenido múltiples reuniones de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. El 15 de enero se reunió con el director de la CIA; el 2 de febrero recibió a Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos; el 11 de febrero se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos; y el 18 de febrero tuvo un encuentro con el jefe del Comando Sur y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental.

Según ABC, Washington no presentó la lista como ultimátum, pero funciona como tal. La solicitud establece tres fases de cooperación: acceso a interrogatorios y documentación sensible; participación de equipos de Estados Unidos en verificación; y posible traslado de los señalados hacia Estados Unidos, evitando públicamente el término "extradición".

La primera fase ya se activó con los interrogatorios realizados la semana pasada a Alex Saab y Raúl Gorrín. Washington identifica a estos individuos como piezas clave en expedientes por corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico.

Orlando Avendaño, periodista venezolano en el exilio, señaló que "Delcy Rodríguez está en una posición de dilema, en una posición incómoda en la que tiene que hacer malabares para, por un lado, cumplirle a Estados Unidos. Ella está condicionada a la voluntad de la administración Trump".

Por su parte, Roberto Deniz, de la plataforma Armando Info, advirtió: "Yo no subestimaría la capacidad del régimen para alargar lo más que pueda la vida en el poder". Agregó que "mientras más se postergue el tiempo, es una oportunidad para los Rodríguez para seguir jugando este doble juego".