NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

febrero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Según reveló el diario ABC de España, Estados Unidos entregó a Rodríguez una lista con nueve figuras clave del madurismo cuya cooperación resulta fundamental para las investigaciones abiertas.

La cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, está en una gran encrucijada: responder a la presión creciente de la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro o atender al interior de Venezuela las exigencias de las líneas más duras del chavismo/madurismo.

Según reveló el periodista David Alandete del diario ABC de España, Estados Unidos entregó por escrito una lista con nueve figuras clave del chavismo cuya cooperación resulta fundamental para las investigaciones abiertas por la justicia de Estados Unidos.

o

La lista, revelada parcialmente, incluye a Nicolás Maduro Guerra (conocido como Nicolasito), hijo mayor del dictador capturado; Alex Saab, colombo-venezolano señalado como principal testaferro de Maduro; Raúl Gorrín, empresario; Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro e hijo de Cilia Flores; Tareck El Aissami; Samark López Bello; y Pedro Luis Martín Olivares.

Desde mediados de enero, Rodríguez ha sostenido múltiples reuniones de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. El 15 de enero se reunió con el director de la CIA; el 2 de febrero recibió a Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos; el 11 de febrero se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos; y el 18 de febrero tuvo un encuentro con el jefe del Comando Sur y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental.

Según ABC, Washington no presentó la lista como ultimátum, pero funciona como tal. La solicitud establece tres fases de cooperación: acceso a interrogatorios y documentación sensible; participación de equipos de Estados Unidos en verificación; y posible traslado de los señalados hacia Estados Unidos, evitando públicamente el término "extradición".

La primera fase ya se activó con los interrogatorios realizados la semana pasada a Alex Saab y Raúl Gorrín. Washington identifica a estos individuos como piezas clave en expedientes por corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico.

Orlando Avendaño, periodista venezolano en el exilio, señaló que "Delcy Rodríguez está en una posición de dilema, en una posición incómoda en la que tiene que hacer malabares para, por un lado, cumplirle a Estados Unidos. Ella está condicionada a la voluntad de la administración Trump".

o

Por su parte, Roberto Deniz, de la plataforma Armando Info, advirtió: "Yo no subestimaría la capacidad del régimen para alargar lo más que pueda la vida en el poder". Agregó que "mientras más se postergue el tiempo, es una oportunidad para los Rodríguez para seguir jugando este doble juego".

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Gobierno de Donald Trump

Régimen venezolano

Nicolás Maduro Guerra

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello (EFE)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

El Mencho | Foto: EFE
El Mencho

"Era un líder que no tenía mucha presencia y estaba escondido en los últimos años": exfuncionaria de la Casa Blanca sobre el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Más de Actualidad

Ver más
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez. Ellos son los creadores de 2El 4tico" - Foto: tomada de X
Régimen Castrista

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Tareck El Aissami y Samark José López Bello fueron capturados por ICE / FOTO: Captura de pantalla
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Elon Musk, propietario de X - Foto: EFE
Elon Musk

La justicia francesa allanó las oficinas de X en París y citó a Elon Musk a declaración

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez. Ellos son los creadores de 2El 4tico" - Foto: tomada de X
Régimen Castrista

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Tareck El Aissami y Samark José López Bello fueron capturados por ICE / FOTO: Captura de pantalla
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Elon Musk, propietario de X - Foto: EFE
Elon Musk

La justicia francesa allanó las oficinas de X en París y citó a Elon Musk a declaración

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Foro penal confirma que el régimen de Venezuela excarceló a ciudadano estadounidense: "Ya va camino a EEUU"

Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo en Venezuela

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Copa del Mundo / Fanáticos del Real Madrid - Fotos de referencia: EFE
Real Madrid

Prensa deportiva española asegura que el Real Madrid estaría pensando en pagar 100 millones de euros por este campeón del mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre