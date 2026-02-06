Así es la sofisticada arma antidrones que usa el ELN y que fue incautada durante operativo en el Catatumbo

La operación lanzada por las Fuerzas Militares de Colombia en la región del Catatumbo contra grupos armados ilegales dejó importantes resultados en dicha zona fronteriza con Venezuela, como la baja de miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la incautación de material de guerra “estratégico de alto valor”.

VEA TAMBIÉN Nuevo balance del Ejército de Colombia indica que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en una operación después del encuentro entre Petro y Trump o

Además, reveló los preocupantes métodos tecnológicos que usan los grupos armados, concretamente el ELN, para ejecutar sus actividades ilegales en el territorio.

Y es que a esta organización terrorista se le incautó un sofisticado inhibidor de señal capaz de interferir en sistemas de navegación de aeronaves y cuyo valor alcanza los 500 millones de pesos, según detalló Noticias RCN.

Se trata de un equipo antidrones, conocido también como Spoofer, que es fabricado por la empresa Skyfend y cuya referencia es Spoofer GNSS. El artefacto cumple tres funciones: defensa activa (en plenos combates), engaño direccional y denegación de área.

Una de sus principales características es que es portable, lo que facilita su traslado y permite que cualquier persona lo pueda llevar en la espalda, dado su liviano peso, detalló Noticias RCN.

VEA TAMBIÉN El gobierno de Colombia anuncia recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales tras encuentro entre Petro y Trump o

La operación en el Catatumbo fue lanzada un día después de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Según detalló el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, el Ejército desmanteló varios campamentos guerrilleros en los que halló drones, "más de 200 granadas", 15 fusiles y varias armas cortas.

Asimismo, se reportó que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en dicha operación en la región del Catatumbo. Aunque en un balance inicial se había informado sobre siete muertos y un arrestado, un nuevo informe del Ejército entregado a la AFP actualizó la cifra.