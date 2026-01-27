NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Presos políticos

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela enfrentan una fase gradual, marcada por una diferencia significativa en las cifras sin sustento del chavismo y del conteo verificado de organizaciones de derechos humanos.

En Venezuela, los familiares de presos políticos continúan clamando por la liberación de sus allegados. Ambar Castillo, madre de dos prisioneras políticas narró su dolor y el de su familia al tener a sus hijas tras las rejas de manera injustificada.

o

“Una de mis hijas, Samantha, está en un centro de menores, ha estado deprimida, sometida a tratos psicológicos terribles cuando estaba en Zona 7, luego fue trasladada al centro José Gregorio Hernández en Antímano... Referente a Aranza, estuvo en Zona 7, sin saber absolutamente nada de ella, por mucho tiempo, un día nos dieron la opción de visitarla, luego la trasladaron a La Crisálida, en los Teques, han sido momentos muy difíciles para mi familia. Tenemos que seguir luchando, porque la libertad todavía no es plena... Están haciendo las excarcelaciones como a ellos les da la gana, gota a gota”, expresó Castillo.

o

También sobre este asunto, Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha, recalcó: “Quiero decirle a la señora Ambar que no está sola, el caso de sus hijas me pesa como si fuera de mi familia, los venezolanos no vamos a parar hasta que todos sean libres”.

A su turno, el activista de DD. HH., Daniel Madrid, acotó: “No queremos que las liberaciones sean a cuentagotas, queremos que sean inmediatas y masivas ”.



Mientras el régimen asegura haber "liberado a cientos de presos políticos”, cifras de diferentes agrupaciones de derechos humanos reportan números inferiores.

Según la organización Foro Penal, 266 es el número de personas excarceladas hasta el momento, sin embargo, colaboradores de la narco-dictadura como Diosdado Cabello, aseguran que “808 han sido liberados”.

A pesar de esto, diferentes ONG de DD. HH. advierten que aún permanecen en prisión más de 600 presos políticos.

o

De momento, vale añadir, se presume que la tiranía continúa desarrollando la ya conocida ‘puerta giratoria’, una maniobra de represión sistemática, la cual consiste en liberar a un grupo de prisioneros políticos, mientras de forma paralela detiene a nuevas personas que se oponen al régimen.

