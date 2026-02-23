NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Autónoma de México, analiza los alcances del grupo criminal mexicano.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación ha expandido sus operaciones criminales más allá de las fronteras mexicanas, estableciendo una red internacional que abarca cinco continentes, según revelan diversos informes de seguridad internacional y análisis de expertos en narcotráfico.

La organización criminal, fundada entre 2009 y 2010, mantiene actividades documentadas en América Latina, América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y África.

Según Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Autónoma de México, el cartel surgió "sobre combates con los Zetas" y ocupó "espacios transnacionales muy rápido".

En Sudamérica, el cartel importa cocaína desde Perú y Bolivia, mientras que desde Chile y el Sudeste Asiático obtiene precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Australia representa un mercado de destino para cocaína y metanfetamina, ampliando el alcance transoceánico de la organización.

La Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) ha identificado posibles vínculos estratégicos con grupos como el Cartel de Sinaloa y células radicales locales en México.

El gobierno de Canadá reporta que esta organización mantiene lazos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC en Colombia, sugiriendo "cooperación en el tráfico de droga y logística criminal transnacional".

Benítez Manaut explicó que el cartel no se limita al narcotráfico: "era un cartel con muchas actividades criminales y una de ellas fue el tráfico de personas". La organización aprovecha la ubicación estratégica de Jalisco en la costa del Pacífico, con acceso a puertos que conectan con Asia y reciben tráfico del Canal de Panamá.

La pandemia de COVID-19 representó un punto de inflexión para la organización.

"Se cerró la frontera de los Estados Unidos a dos factores, las drogas y la migración, y ellos usaron una estrategia de dispersión de sus actividades criminales", señaló el experto. El cartel diversificó sus operaciones hacia la extorsión de empresarios y comerciantes.

Respecto al lavado de activos, Benítez Manaut explicó que "en países latinoamericanos se puede hacer fácilmente porque las economías tienen un segmento informal, no bancarizado, muy grande".

El investigador comparó el poder de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", con Joaquín "El Chapo" Guzmán, señalando que "el Mencho siempre evadió a las autoridades, nunca fue capturado". Aunque la esposa de "El Mencho" y uno de sus hijos han sido arrestados, el líder del cartel permanece prófugo.

