"Lo de Juan Pablo Guanipa no fue un error, el régimen tiene pánico": Antonio de la Cruz sobre el secuestro del dirigente político venezolano

Congresistas republicanos han responsabilizado al régimen de Delcy Rodríguez por el nuevo secuestro del dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa.

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que el caso de Guanipa se trata de un resecuestro donde "el rostro de ese estado criminal vuelve a mostrarse".

Y que "con la captura de Maduro se empieza a cerrar el ciclo del estado criminal mafioso que tenía como modus operandi el secuestro para colocar el miedo, para que la población civil se paralizara por el miedo".

"Aquí el miedo está del lado de los que antes reprimían porque lo de Juan Pablo Guanipa no fue un error, fue una señal; porque el régimen tiene pánico", agregó.

De la Cruz también expresó que: "¿esto es Juan Pablo actuando bajo un concepto de que al salir en libertad de poder expresarse o de probar el sistema y demostrar que son más de lo mismo?".

"La administración Trump tomó nota y seguro que los reclamos se están haciendo internamente", puntualizó.