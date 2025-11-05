NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

noviembre 5, 2025
Por: Arturo McFields
La diplomacia mexicana ha capitulado y pareciera estar secuestrada por el Grupo de Puebla. Su alto contenido ideológico ha generado conflictos innecesarios con varios países latinoamericanos e incluso con España.

Las embajadas de México en Bolivia, Ecuador y ahora en Perú más que sedes diplomáticas se parecen a la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Han corrompido y degenerado la figura del asilo para proteger criminales y resguardar delincuentes. Todo en nombre de una enfermiza ideología.

El gobierno mexicano vuelve a la carga. Esta semana otorgó asilo diplomático a Betssy Chávez, la exprimera ministra del Perú, acusada por delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.

La Convención de Caracas y los asilos delincuenciales de México. El Articulo III dice de manera clara: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.

México también pisotea la Convención de Viena. El articulo 41 deja claro que los diplomáticos “deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor”, no deberán inmiscuirse en asuntos internos y las sedes no deberán ser utilizados “de manera incompatible con sus funciones”.

Doble rasero. Cuando un mexicano honrado como Carlos Manzo suplica protección, el gobierno de Claudia Sheinbaum le da un portazo, pero cuando un criminal de izquierda le pide asilo, la presidenta de México se desborda y se decanta para garantizar protección total.

Perú dijo basta. El Gobierno de Lima, cansado de tanto abuso, decidió romper relaciones diplomáticas con México. Fueron reiteradas las ocasiones en las que el gobierno de Claudia Sheinbaum intervino en asuntos internos sin reparo y con descaro. Sin diplomacia y sin decoro.

Quedó claro. La doctrina Estrada es una farsa. Una excusa que utiliza el gobierno de México para evitar condenar a las dictaduras de criminales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cada vez que hay un fraude monumental, un asesinato o una desaparición forzada, la nación azteca aplica la diplomacia del avestruz.

México no da asilos humanitarios. No. Son asilos selectivos a socios políticos e ideológicos. No es una prerrogativa a perseguidos políticos, sino una oferta indecorosa para personas acusadas de corrupción, malversación e incluso terrorismo, como el caso de Evo Morales en 2019.

La diplomacia bochinchera. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum, México ha abierto frentes innecesarios en la arena internacional incluyendo a España, Ecuador, Bolivia, Perú, El Salvador, Argentina y muchos más.

Premios a políticos corruptos y a dictadores. Mientras México inicia controversias con naciones democráticas e interfiere en política interna, agasaja y aplaude a tiranos como Miguel Diaz Canel o golpistas como Evo Morales. Una diplomacia autodestructiva.

Las relaciones internacionales buscan tender puentes no dinamitarlos, trabajar en beneficio de la nación y no en favor de agendas personales o partidarias. Desafortunadamente México se ha convertido en el bochinchero de la cuadra, el vecino indeseable que todos desean evitar.

Temas relacionados:

Arturo McFields

Gobierno de México

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Zohran Mamdani - Donald Trump - Andrew Cuomo (AFP)
Nueva York

Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El Louvre cierra sus puertas por segundo día tras impactante robo - Foto AFP
Francia

El Louvre cierra sus puertas por segundo día tras impactante robo y Francia refuerza la seguridad alrededor de los museos

Receta para Halloween | Foto Canva
Ponte al Día

Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

Entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira | Foto: EFE
Palmeiras

"Mirá al técnico": público se emociona al ver reacción del entrenador del Palmeiras por avanzar a la final de la Copa Libertadores tras remontar un 3 a 0

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Luis Faría
Detenciones arbitrarias

Régimen detiene en Táchira a médico veterinario en nuevo recrudecimiento de persecución política en Venezuela

Escudería Williams y su homenaje a Juan Pablo Montoya - Foto: EFE
Juan Pablo Montoya

Escudería Williams de la F1 correrá con un monoplaza que lleva un diseño en homenaje al piloto colombiano Juan Pablo Montoya

Donald Trump y Javier Milei (EFE)
Argentina

¿La cercanía de Milei y Trump motivó las elecciones legislativas?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda