Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Este 6 de diciembre, en ciudades de 24 países, venezolanos y amigos de distintas latitudes se reunirán movidos por un mismo pulso: celebrar la fuerza de la paz y la esperanza.

Será una jornada para mirar hacia adentro y hacia afuera, para recordar que, incluso lejos del país, hay un hilo invisible que une a quienes sueñan con libertad y dignidad.

La movilización acompaña el reconocimiento otorgado a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025.

Más que un preludio al acto oficial, este encuentro mundial será un espacio de reflexión sobre la valentía civil, la responsabilidad compartida y la capacidad que tiene un pueblo, junto a quienes lo apoyan, de mantener viva la búsqueda de un futuro más justo para Venezuela.

"No me lo gané, nos lo ganamos", afirmó Machado desde el primer momento en que se conoció el veredicto del comité noruego. Ese sentimiento colectivo será precisamente el que expresen los manifestantes con el lema 'El Nobel es nuestro'.

