Viernes, 05 de diciembre de 2025
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El análisis con expertos en Ángulo de NTN24.

Este 6 de diciembre, en ciudades de 24 países, venezolanos y amigos de distintas latitudes se reunirán movidos por un mismo pulso: celebrar la fuerza de la paz y la esperanza.

Será una jornada para mirar hacia adentro y hacia afuera, para recordar que, incluso lejos del país, hay un hilo invisible que une a quienes sueñan con libertad y dignidad.

La movilización acompaña el reconocimiento otorgado a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025.

Más que un preludio al acto oficial, este encuentro mundial será un espacio de reflexión sobre la valentía civil, la responsabilidad compartida y la capacidad que tiene un pueblo, junto a quienes lo apoyan, de mantener viva la búsqueda de un futuro más justo para Venezuela.

"No me lo gané, nos lo ganamos", afirmó Machado desde el primer momento en que se conoció el veredicto del comité noruego. Ese sentimiento colectivo será precisamente el que expresen los manifestantes con el lema 'El Nobel es nuestro'.

El análisis con expertos en Ángulo de NTN24.

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Presunta narcolancha atacada en el Pacífico. (Comando Sur de Estados Unidos)
Océano Pacífico

Estados Unidos realizó nuevo ataque "bajo dirección" de Pete Hegseth contra embarcación en el Pacífico: murieron "cuatro narcoterroristas a bordo"

