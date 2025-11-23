NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Invasión a Venezuela

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
El experto aseguró que ve más viable que Trump esté buscando una negociación por la fuerza, pues una invasión sería “una alternativa muy peligrosa”.

Después de semanas desplegando destructores, marines, submarinos nucleares y de más en el Caribe, y luego de señalar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, Trump anunció que Maduro quiere hablar, ¿Se logrará sacar al régimen del poder en Venezuela?

Para hablar de este tema se conectó en Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez el doctor en economía y analista político Óscar Vara quien aseguró que no cree que vaya haber una invasión militar en Venezuela, sino que Trump busca “dialogar por la fuerza” con el régimen para lograr su salida sin necesidad de usar su arsenal armamentístico.

“Todavía no tenemos todos los elementos claros para poder juzgar la jugada de Trump, muchos se han ilusionado con la posibilidad de un ataque militar que descabece a Maduro y de paso a una transición democrática, pero yo no creo que el despliegue, aunque es muy impresionante, tenga ese objetivo, pues los expertos militares aseguran que no es suficiente para asegurar una invasión terrestre y se tendría que ser más precavidos”, aseveró el experto.

Quizá lo que esté haciendo Trump es algo que le ha visto antes y es negociar con la fuerza, yo quiero que dialoguemos y me presento con todo este arsenal militar y desde ese punto de vista miramos como sale el régimen y se empieza una transición democrática. Quiero creer esto pues lo otro me parece una alternativa muy peligrosa ante la comunidad internacional”, apuntó el especialista.

