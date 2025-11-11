Sobrino de Michael Jackson, protagonista de la nueva película del ‘Rey del Pop’, tiene raíces colombianas

Crece la expectativa tras el lanzamiento del primer tráiler de la película “Michael” que recorre la vida de Michael Jackson, desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consagración global.

La producción, que muestra los momentos más icónicos del artista, cuenta con la interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del ‘Rey del pop’ y cuyo parecido físico y dominio del baile han causado sensación entre los fanáticos del artista.

Jaafar, de 29 años, es hijo de Jermaine Jackson y de Alejandra Genevieve Oaziaza, una colombiana que vivió durante 22 años en la mansión de la familia Jackson en Los Ángeles.

Alejandra llegó a Estados Unidos cuando era pequeña y, por azar, terminó vinculada a la familia más famosa del pop mundial.

De acuerdo con la mujer, en medio de una entrevista con un medio colombiano, un mánager la contactó en Beverly Hills y de esta manera logró conocer a los Jackson.

Primero fue pareja de Randy, con quien tuvo dos hijos, y luego de Jermaine, con quien tuvo tres más: Jaafar, Jermajesty y Dante. Todos crecieron en la mansión de Katherine Jackson, madre del artista.

Tras 16 años de la muerte del ‘Rey del pop’, su sobrino Jaafar honrara la carrera musical de su tío con ‘Michael’, el biopic basado en la carrera del artista estadounidense.

La cinta, dirigida por el director de cine estadounidense Antoine Fuqua (‘Día de entrenamiento, ‘El justiciero’), se centra en el recorrido artístico del joven que nació en Gary, Indiana.

La trama se enfoca al proceso creativo que Michael usaba para la creación de obras maestras de la música como ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y otras canciones del artista, quien pasó a la historia su icónico paso de baile conocido como ‘moonwalk’.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención en la publicación del tráiler es la elección del actor, quien es sobrino del famoso cantante y, curiosamente, es un experto bailarín.

De hecho, el parecido físico es innegable, pues Jaafar luce muy parecido a Michael cuando inició su carrera como solista luego del éxito de la banda ‘The Jackson 5’.

El tráiler inicia con Michel Jackson en el estudio musical del famoso productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson, quien le dice: “Sé que has estado esperando esto durante mucho tiempo. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”.

Cabe mencionar que esta película lleva varios años en producción y se ha especulado que estaría dividida en dos partes, pero todo parece indicar que los creativos decidieron enfocarse en una sola entrega luego de varias regrabaciones que tuvieron que afrontar por cuestiones legales.