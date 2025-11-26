NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Vuelos internacionales

España asegura que protegerá a sus aerolíneas ante ultimátum del régimen de Maduro

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares (Agencia EFE)
El régimen de Maduro otorgó 48 horas a las aerolíneas internacionales para reanudar sus vuelos o perder sus derechos a sobrevolar Venezuela.

El Gobierno de España salió al paso ante el ultimátum de Venezuela sobre retirar los derechos a las aerolíneas internacionales que no retomen los vuelos a Caracas este miércoles, y aseguró que protegerá siempre los derechos de las compañías españolas.

El ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, garantizó que "todas las empresas españolas van a tener siempre la protección del Gobierno" e insistió en extremar las precauciones al sobrevolar Venezuela.

Las declaraciones de Albares responden a la contundente advertencia del régimen de Maduro, de otorgar 48 horas a las aerolíneas internacionales, entre ellas las españolas Iberia, UltraPlus y Estelar, para reanudar sus vuelos o perder sus derechos a sobrevolar el país.

Desde el pasado 22 de noviembre varias compañías han cancelado sus vuelos desde y hacia Venezuela, después de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtiera sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", comunicó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que representa a unas 350 aerolíneas.

