Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

La presión de Estados Unidos contra Maduro es cada vez más cercana y sigilosa. El crucero de guerra USS Gettysburg fue avistado operando a tan solo 25 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila, según registros de monitoreo marítimo.

El Gettysburg es un buque lanzamisiles de alta tecnología, una de las plataformas de combate más poderosas de la Marina de Estados Unidos.

Esta embarcación no cumple labores de patrullaje convencional, está diseñada para misiones de defensa aérea, vigilancia, escolta de flotas así como misiones de combate de alta intensidad.

Bajo el lema "Hechos, no palabras", este poderoso barco se lanzó al agua en Bath, Maine, en julio de 1989 y bautizado por Julie Nixon Eisenhower (hija del presidente Nixon y esposa de David Eisenhower, nieto del presidente Eisenhower).

Según la web oficial de Gettysburg, Pensilvania, se detalla que esta embarcación, conocida también bajo el código CG 64, es un crucero de misiles guiados y uno de los buques de guerra tecnológicamente más sofisticados del mundo.

"Con su dotación completa, está compuesta por 33 oficiales, 27 suboficiales mayores y aproximadamente 300 soldados", señala.

Pero la cercanía de la embarcación con esta isla rocosa y enigmática no es casualidad, pues es la sede de la Base Aeronaval C/N Antonio Díaz, un campamento militar al que solo tienen acceso el presidente, familiares y sus allegados, personal militar y altos oficiales gubernamentales.

Al occidente, uno de los archipiélagos más importantes de Venezuela: Los Roques. Mientras que al sur, el territorio continental venezolano y el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital, Caracas.

Asimismo, la navegación del USS Gettysburg coincide con nuevos ataques a narcolanchas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las amenazas de Trump sobre Maduro para que deje el poder.

“No es una campaña de presión; creo que va mucho más allá. Pero hablé brevemente con (Maduro) y le dije un par de cosas. Ya veremos qué pasa”, señaló Trump días atrás.

El mandatario estadounidense continuó diciendo: “Venezuela envía drogas, nos envían gente que no deberían estar enviando. Han vaciado sus prisiones y los llevan a nuestro país. Asesinos, narcotraficantes del más alto nivel, pandilleros no los envían”.