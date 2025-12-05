NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La isla es la sede de la Base Aeronaval C/N Antonio Díaz, un campamento militar al que solo tienen acceso Maduro y sus allegados.

La presión de Estados Unidos contra Maduro es cada vez más cercana y sigilosa. El crucero de guerra USS Gettysburg fue avistado operando a tan solo 25 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila, según registros de monitoreo marítimo.

El Gettysburg es un buque lanzamisiles de alta tecnología, una de las plataformas de combate más poderosas de la Marina de Estados Unidos.

Esta embarcación no cumple labores de patrullaje convencional, está diseñada para misiones de defensa aérea, vigilancia, escolta de flotas así como misiones de combate de alta intensidad.

o

Bajo el lema "Hechos, no palabras", este poderoso barco se lanzó al agua en Bath, Maine, en julio de 1989 y bautizado por Julie Nixon Eisenhower (hija del presidente Nixon y esposa de David Eisenhower, nieto del presidente Eisenhower).

Según la web oficial de Gettysburg, Pensilvania, se detalla que esta embarcación, conocida también bajo el código CG 64, es un crucero de misiles guiados y uno de los buques de guerra tecnológicamente más sofisticados del mundo.

"Con su dotación completa, está compuesta por 33 oficiales, 27 suboficiales mayores y aproximadamente 300 soldados", señala.

Pero la cercanía de la embarcación con esta isla rocosa y enigmática no es casualidad, pues es la sede de la Base Aeronaval C/N Antonio Díaz, un campamento militar al que solo tienen acceso el presidente, familiares y sus allegados, personal militar y altos oficiales gubernamentales.

o

Al occidente, uno de los archipiélagos más importantes de Venezuela: Los Roques. Mientras que al sur, el territorio continental venezolano y el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital, Caracas.

Asimismo, la navegación del USS Gettysburg coincide con nuevos ataques a narcolanchas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las amenazas de Trump sobre Maduro para que deje el poder.

“No es una campaña de presión; creo que va mucho más allá. Pero hablé brevemente con (Maduro) y le dije un par de cosas. Ya veremos qué pasa”, señaló Trump días atrás.

El mandatario estadounidense continuó diciendo: “Venezuela envía drogas, nos envían gente que no deberían estar enviando. Han vaciado sus prisiones y los llevan a nuestro país. Asesinos, narcotraficantes del más alto nivel, pandilleros no los envían”.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Fuerzas Armadas

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Actualidad

Ver más
Leona en zoológico - Foto de referencia: Canva
Zoológico

Joven muere tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
Trump

Gobierno de EE. UU. no descarta redadas ni capturas de migrantes durante el Mundial de futbol 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Leona en zoológico - Foto de referencia: Canva
Zoológico

Joven muere tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

NASA - AFP
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

Tarek William Saab y José Brito, colaboradores del régimen venezolano - Fotos: EFE
José Brito

¿Aquí no aplica la incitación al odio?: venezolanos en redes cargan contra Tarek William Saab por su silencio sobre diputado chavista que desea la muerte a los hijos de María Corina Machado

Disidencias de las FARC

Disidente de las FARC que había sido capturado en febrero fue detenido en Venezuela: 'Wilson' era encargado de instalar artefactos terroristas

Cúcuta Deportivo regresa a la A - Foto: Instagram @cucutaoficial
Fútbol colombiano

Hinchas del Cúcuta Deportivo agredieron al presidente del club en plena celebración por el ascenso

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

César Farías cerca de convertirse nuevo DT de Santa Fe - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Técnico venezolano habría llegado a un acuerdo para dirigir a equipo de la capital colombiana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre