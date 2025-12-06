¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

En más de 20 países y 80 ciudades, los venezolanos participan este sábado en la marcha por la libertad y la justicia. Hay movilizaciones programadas en el continente americano y en Europa, Asia y Oceanía, ya salieron a las calles.

Los venezolanos con carteles y banderas aseguraron que el nobel es de la diáspora, a la vez que respaldaron y celebraron de manera incondicional a la líder política María Corina Machado.

José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela en España, habló con La Tarde de NTN24 acerca de lo que significa para ellos a la distancia el Nobel de Paz que logró la líder opositora venezolana.

“Fue un acto muy emotivo, ver las lágrimas en los ojos de los connacionales, la esperanza y lo que significa este premio, porque como bien lo dijo María Corina, es un premio que trasciende a una persona, es un reconocimiento a una causa”, aseveró

Por su parte Adriana Flores, coordinadora de Vente Venezuela en Argentina, dijo en La Tarde de NTN24 que esta distinción es “un orgullo para nosotros, estamos hablando del primer Nobel para una venezolana, pero la consigna de estas concentraciones es el Nobel es nuestro, pues va más allá del liderazgo de María Corina Machado, también muestra que la causa de Venezuela es algo global. Este Nobel es un recordatorio de estamos más cerca del final”.