Pese a las contundentes cifras contra el régimen, Maduro asegura que "el 82% de los venezolanos están dispuestos a defender su patria con las armas en las manos" en caso de una incursión militar de EE. UU.

En el marco de la conmemoración de los 105 años de la Aviación Militar, el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que “el pueblo está preparado con serenidad para defender su territorio, su historia y su soberanía” ante lo que calificó como “amenazas e intentos de agresión por parte de potencias extranjeras”.

El líder del Partido Socialista Unido de Venezuela señaló que, durante 17 semanas, su país ha enfrentado una “guerra psicológica que, lejos de generar miedo, ha fortalecido la conciencia patriótica”.

Destacó además que los ejercicios militares denominados ‘Operación Independencia 200’ “han demostrado cohesión entre el pueblo, la FANB y los cuerpos policiales para resguardar la paz”, amparados en la doctrina bolivariana desarrollada por Hugo Chávez.

Lo que más llamó la atención de dicha ponencia es cuando afirmó que el 82 % de los venezolanos estaría dispuesto a defender la patria con armas y que más del 94 % rechaza cualquier forma de agresión externa, lo que considera un consenso nacional en favor de la paz y la soberanía.

“Todas las encuestas […] señalan que más de 94 % de los venezolanos y venezolanas rechaza las amenazas de agresión militar, la guerra psicológica inmoral y todo lo que tiene que ver con la acechanza imperialista sobre nuestras riquezas: el petróleo, el gas, el oro. Más del 94 % apoya el esfuerzo de paz que se hace (..)», enfatizó el autoproclamado “presidente de Venezuela”.

“82 % de venezolanos y venezolanas dice estar dispuesto a defender su patria sagrada con las armas en la mano”, agregó.

Por otra parte denunció que “sectores extremistas” buscan afectar la vida nacional y la imagen de la Fuerza Armada, aunque aseguró que estas acciones “solo han reforzado la unidad y fortaleza de las instituciones”.

Reiteró, en ese orden de ideas, que, “si la historia lo exigiera, Venezuela volvería a levantarse en defensa de su dignidad e independencia”.

Las palabras de Maduro se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, pues es de recordar que Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe desde finales de agosto de 2025, en lo que representa el mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región en décadas con el objetivo declarado de combatir a los cárteles de la droga, especialmente al ‘Cartel de los Soles’ y el ‘Tren de Aragua’, células criminales de Venezuela.