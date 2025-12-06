“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Este sábado, miles de venezolanos en diferentes partes del mundo salieron a las calles a marchar como símbolo de apoyo y orgullo por el reconocimiento del Nobel de Paz que recibirá el próximo 10 de diciembre la líder opositora María Corina Machado en Oslo, Noruega.

VEA TAMBIÉN ¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior? o

Ante estas movilizaciones en apoyo a Machado, una mujer que se ha caracterizado por ser un símbolo de lucha y perseverancia en busca de la democracia en su país, el programa La Tarde de NTN24 habló con María Teresa Morín, coordinadora del partido Vente Venezuela en Estados Unidos, sobre el significado que tiene para los venezolanos este premio.

Aunque en territorio estadounidense los ciudadanos venezolanos se abstuvieron de salir a las calles debido a la situación migratoria que se vive en ese país, muchos se reunieron en recintos cerrados o por medio de la virtualidad.

“Hemos acompañado a las convocatorias en el mundo entero que se han dado lugar hoy para apoyar y celebrar lo que es el reconocimiento que le hace la comunidad internacional a la lucha de todos los venezolanos, representada en María Corina Machado”, indicó Morín.

La también coordinadora del partido Vente Venezuela de María Corina Machado, en Estados Unidos, dejó ver lo que representa el premio para todos aquellos compatriotas que han tenido que dejar su país natal por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Este galardón nosotros lo interpretamos como una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela y un mensaje directo al régimen totalitario que ha gobernado nuestro país por más de dos décadas”, expresó María Teresa Morín.

“Hay mucha expectativa, ilusión y esperanza porque finalmente sentimos que se está actuando de manera contundente para ponerle punto final a este grupo de crimen organizado transnacional que ha marcado la vida de los venezolanos”, puntualizó.

VEA TAMBIÉN “Hablamos con ella y eso fue lo que nos dijo” Organización Noruega del Nobel confirma a NTN24 que María Corina Machado asistirá personalmente a recibir su premio o

Frente a las acciones de presión que ha ejecutado el gobierno de los Estados Unidos en contra del Cartel de los Soles, grupo narcotraficante presuntamente liderado por Nicolás Maduro, Morín señaló que la administración de Donald Trump “va a honorar su palabra”, no solamente con los venezolanos, sino “con el pueblo norteamericano que lo eligió para que luchara y actuara contra el narcotráfico que acabó con la vida de muchos jóvenes en este país”.

De esta manera, dejo claro que el presidente Trump no se dejará manipular por aquellos activistas del régimen que han pedido que no haya una guerra entre Venezuela y Estados Unidos.