Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inicia una nueva gira internacional que lo mantendrá fuera del país hasta el 25 de enero, en momentos en que enfrenta cuestionamientos por la frecuencia de sus viajes y la falta de transparencia en sus agendas oficiales.

Mediante decreto presidencial, Noboa formalizó un recorrido que incluye escalas en España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega desde hoy hasta el 11 de diciembre. Posteriormente, asistirá al Foro Económico Mundial y viajará a Bélgica para encuentros con representantes de la Unión Europea hasta el 25 de enero.

Según fuentes cercanas al gobierno, el objetivo es "mantener reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales orientadas a tener mejores relaciones con el país, alianzas estratégicas".

Esta nueva salida se suma a un historial que pone a Noboa como uno de los presidentes ecuatorianos que más ha viajado en un período comparable.

En dos años de gestión, el mandatario ha realizado 28 viajes internacionales, superando a sus predecesores: Guillermo Lasso realizó 23 viajes, Lenin Moreno 19, y Rafael Correa 29 en un período mucho más extenso.