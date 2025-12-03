NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Gira por España, Emiratos Árabes, Noruega y Bélgica se extiende hasta enero mientras oposición y ciudadanía cuestionan transparencia y resultados tangibles.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inicia una nueva gira internacional que lo mantendrá fuera del país hasta el 25 de enero, en momentos en que enfrenta cuestionamientos por la frecuencia de sus viajes y la falta de transparencia en sus agendas oficiales.

Mediante decreto presidencial, Noboa formalizó un recorrido que incluye escalas en España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega desde hoy hasta el 11 de diciembre. Posteriormente, asistirá al Foro Económico Mundial y viajará a Bélgica para encuentros con representantes de la Unión Europea hasta el 25 de enero.

Según fuentes cercanas al gobierno, el objetivo es "mantener reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales orientadas a tener mejores relaciones con el país, alianzas estratégicas".

Esta nueva salida se suma a un historial que pone a Noboa como uno de los presidentes ecuatorianos que más ha viajado en un período comparable.

En dos años de gestión, el mandatario ha realizado 28 viajes internacionales, superando a sus predecesores: Guillermo Lasso realizó 23 viajes, Lenin Moreno 19, y Rafael Correa 29 en un período mucho más extenso.

Ecuador

Gobierno de Ecuador

Daniel Noboa

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

