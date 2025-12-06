¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

El partido Morena, de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, cumple siete años en el poder. Miles de simpatizantes llenaron el Zócalo para escuchar el discurso de la mandataria.

Sheinbaum aseguró que su gobierno representa una transformación profunda que busca justicia, honestidad y desarrollo con dignidad para todos, y destacó, además, el rol de la llamada cuarta transformación a través de los años y los logros que, según ella, se han logrado durante su administración.

Verónica Ortiz, analista política, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de este periodo de gobierno y aseveró que se está trasformando en algo hegemónico, como en una época lo fue el PRI, pero que esta tiene “tintes más autoritarios y de control de poder”.

“Venimos de un pasado de un partido hegemónico con el partido Revolucionario Institucional (PRI), fue de siete décadas, hasta que hubo la alternancia política y ahora estamos dando marcha atrás y volviendo a la idea del partido hegemónico, pero con tintes más autoritarios y de control de poder”, dijo.

“El evento de hoy fue netamente político y cundo un candidato gana la presidencia uno espera que gobierne para todos y no que sea la vocera del partido, la misma Sheinbaum había dicho que se alejaba del partido para gobernar para todos los mexicanos y estamos viendo todo lo contrario”, complementó la invitada.