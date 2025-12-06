NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

diciembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La presidente convocó a sus seguidores al Zócalo en Ciudad de México para entregar un mensaje sobre su gobierno.

El partido Morena, de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, cumple siete años en el poder. Miles de simpatizantes llenaron el Zócalo para escuchar el discurso de la mandataria.

Sheinbaum aseguró que su gobierno representa una transformación profunda que busca justicia, honestidad y desarrollo con dignidad para todos, y destacó, además, el rol de la llamada cuarta transformación a través de los años y los logros que, según ella, se han logrado durante su administración.

o

Verónica Ortiz, analista política, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de este periodo de gobierno y aseveró que se está trasformando en algo hegemónico, como en una época lo fue el PRI, pero que esta tiene “tintes más autoritarios y de control de poder”.

“Venimos de un pasado de un partido hegemónico con el partido Revolucionario Institucional (PRI), fue de siete décadas, hasta que hubo la alternancia política y ahora estamos dando marcha atrás y volviendo a la idea del partido hegemónico, pero con tintes más autoritarios y de control de poder”, dijo.

“El evento de hoy fue netamente político y cundo un candidato gana la presidencia uno espera que gobierne para todos y no que sea la vocera del partido, la misma Sheinbaum había dicho que se alejaba del partido para gobernar para todos los mexicanos y estamos viendo todo lo contrario”, complementó la invitada.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

Morena

México

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Más de Actualidad

Ver más
The New York Times | Foto: AFP
The New York Times

The New York Times demandó al Pentágono por nueva política que impone restricciones a los periodistas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario

Países de Sudamérica | Foto Canva
Ranking

¿Qué país de Sudamérica tiene el IQ más alto? El nuevo ranking revela la posición de Colombia y Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cúcuta Deportivo regresa a la A - Foto: Instagram @cucutaoficial
Fútbol colombiano

Hinchas del Cúcuta Deportivo agredieron al presidente del club en plena celebración por el ascenso

The New York Times | Foto: AFP
The New York Times

The New York Times demandó al Pentágono por nueva política que impone restricciones a los periodistas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario

Países de Sudamérica | Foto Canva
Ranking

¿Qué país de Sudamérica tiene el IQ más alto? El nuevo ranking revela la posición de Colombia y Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Régimen de Maduro

"Lo hará": Trump fue enfático al responder sobre si Maduro dejará el poder en Venezuela ante incesante presión de Estados Unidos

Sobrevuelos de bombarderos cerca de Venezuela y el traslado del portaviones más moderno del mundo hacen parte del despliegue de EE. UU. en el Caribe.
Despliegue militar de Estados Unidos

Bombarderos, portaviones, submarinos y destructores en el Caribe: esto es una "guerra compuesta", explica excomandante naval

Volcán | Foto referencia: Canva
Etiopía

Expertos reportaron que un volcán en Etiopía entró en erupción por primera vez en 12.000 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre