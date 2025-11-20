La NASA fotografía un volcán de Latinoamérica y descubre que es un “gemelo” del Marte primitivo

Un artículo del Earth Observatory de la NASA identificó un volcán longevo que ha estado presente en el planeta durante gran parte de su historia, según expertos, posiblemente mucho antes de que hubiera agua en la superficie.

Se trata del Volcán Poás, uno de los más activos de Costa Rica, que se alza sobre San José, la ciudad más grande del país.

Este año el sensor OLI (Operational Land Imager) del satélite Landsat 8 captó imágenes que muestran a detalle el volcán. En el material publicado se observa un entorno árido, ácido y extremo.

De acuerdo con la información, los investigadores están interesados en el entorno del cráter Poás y en como alberga vida, debido a que “es probable que existieran entornos volcánicos similares en Marte”.

Aunque los científicos siguen aprendiendo más sobre la historia volcánica de Marte, las formaciones creadas por el agua corriente han recibido más atención en el pasado.

Rachel Harris, becaria postdoctoral de Gestión de la NASA en el programa de Astrobiología, comentó que cuando “observamos sistemas lacustres o deltaicos en imágenes orbitales de Marte, inmediatamente trazamos paralelismos en entornos similares en la Tierra”.

¿Paralelismos engañosos?

En la Tierra, los deltas de los ríos suelen ser ricos en carbono orgánico debido a que acumulan materia procedente de ecosistemas impulsados por la fotosíntesis.

Sin embargo, según Harris, la forma de la fotosíntesis que denomina la superficie terrestre hoy en día es una que produce oxígeno y puede sustentar complejas redes tróficas.

Harris aclara que “no evolucionó hasta hace 2400 y 2700 millones de años”. Adicionalmente, el estudio menciona que es probable que “Marte perdiera su habitabilidad superficial estable mucho antes, durante una importante transición climática".

VEA TAMBIÉN La NASA revela imágenes impactantes de uno de los asteroides “con mayor velocidad de rotación” jamás observados o

Además, sostienen que la vida en Marte si hubiera sido posible, “los entornos volcánicos podrían haber sido buenos candidatos para albergar vida en Marte debido a su extensión y longevidad” en el planeta rojo.

Finalmente, resaltan que “el sistema del Poás puede ser hostil para la mayoría de las formas de vida que conocemos, pero para un microbio adaptado al ácido, el calor y los metales tóxicos, es un paraíso”, esto haciendo referencia a las etapas eruptivas del volcán.