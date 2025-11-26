NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Honduras

Candidato 'Tito' Asfura agradece a Donald Trump su apoyo en presidenciales de Honduras

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Candidato a la Presidencia de Honduras, 'Tito' Asfura / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Trump manifestó su respaldo al empresario de la construcción de 67 años, quien busca relevar a la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

Este miércoles, el candidato de derecha a la Presidencia de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, su apoyo en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo.

Trump manifestó más temprano su respaldo al empresario de la construcción de 67 años, quien busca relevar a la presidenta izquierdista Xiomara Castro, a cuyo gobierno tilda de "comunista".

"Muchas gracias por el apoyo presidente Trump (...). Estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país", señaló Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), mediante sus redes sociales.

Precisamente, en el mundo digital, Trump dejó un fuerte mensaje sobre las elecciones de Honduras.

El jefe de Estado de la unión americana acusó a Rixi Moncada, abogada y política hondureña, actualmente candidata a la Presidencia de su país por el partido Libertad y Refundación (Libre), de ser aliada del régimen que controla Nicolás Maduro.

"La democracia se somete a juicio en las próximas elecciones que se celebrarán el 30 de noviembre en el hermoso país de Honduras. ¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país como ya lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue un alcalde muy exitoso de Tegucigalpa, donde llevó agua corriente a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo”, escribió el titular de la Casa Blanca a través de su plataforma digital, TRUTH Social.

Trump cargó, consecuentemente contra Salvador Nasralla, ingeniero civil, presentador de televisión y político, también actualmente candidato presidencial de Honduras, por el Partido Liberal.

Seguidamente, Trump mencionó: “El único amigo real de la libertad en Honduras es Tito Asfur. Nasralla no es amigo de la libertad. Comunista a medias, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente... Luego dimitió y ahora finge ser anticomunista con el único fin de dividir los votos de Asfura. El pueblo de Honduras no debe dejarse engañar de nuevo”.

Luego, el presidente estadounidense detalló: “Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”.

Antes de finalizar Trump remarcó: “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. No puedo trabajar con comunistas".

Las próximas elecciones generales en Honduras se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre de 2025.

En esta jornada electoral, los hondureños elegirán a diversas autoridades para los próximos cuatro años, incluyendo: Un presidente y tres designados presidenciales, 128 diputados principales y suplentes para el Congreso Nacional, 20 diputados principales y suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 corporaciones municipales, cada una con un alcalde, vicealcalde y regidores.

