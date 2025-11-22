“Bolsonaro usó un soldador para intentar abrir la tobillera y eso es muy grave para la justicia brasilera”: Experto tras envío a prisión del expresidente

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil, así lo ordenó el cuestionado juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos, alegando riesgo de fuga y manipulación del dispositivo electrónico en el tobillo del exmandatario para monitorearlo mientras cumplía prisión domiciliaria.

Tras el arresto, la doctora Marina Grazziotin Pasolini visitó al expresidente Bolsonaro en la superintendencia de la Policía Federal de Brasilia. Según medios brasileños, la mujer forma parte de su equipo médico, quienes permanecían a las afueras del lugar, registraron cuando Grazziotin abandonaba la sede. El expresidente, que fue apuñalado en el abdomen durante un evento de campaña en 2018, tiene antecedentes de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con la detención de Jair Bolsonaro, quien fue su aliado político durante su mandato. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca dijo desconocer el hecho y lo calificó como "una lástima".

Uriã Fancelli, analista internacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre la detención del expresidente Bolsonaro y aseveró que lo que hizo, de intentar quemar el dispositivo con un soldador, es muy grave ante la justicia y será difícil que hayan concesiones a su favor.

“Qué pasó con la tobillera, Bolsonaro admitió en un video que usó un soldador para tratar de abrir el dispositivo, es decir que no hablamos de una batería descargada o un accidente, es una violación intencional reconocido por él mismo y la situación ahora se torna mucho más grave porque intentó, de alguna forma, escapar a la justicia brasileña”, contó.

“Violentar la tobillera destruye la base del acuerdo de la casa por cárcel y la ley brasilera en eso es muy clara, cuando alguien toma un soldador e intenta quema el equipo, las autoridades lo ven como un intento de fuga”, aseveró el experto.