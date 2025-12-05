"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Sigue siendo noticia la carta que envió el exjefe de inteligencia del régimen de Venezuela, Hugo "El Pollo" Carvajal, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que reveló detalles sobre las conexiones de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional y su vínculo con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el denominado Cartel de los Soles.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el abogado penalista y exdirector de Fiscalía de Venezuela, Zair Mundaray, analizó las implicaciones que tendrían las declaraciones de Carvajal en medio de la tensión en la región por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca a Venezuela.

“Tiene un diseño jurídico muy claro y que de alguna manera se vincula con algunas de las cosas que ha dicho la Administración Trump”, argumentó Mundaray en relación a la carta.

Por otro lado, el especialista se refirió a la existencia del Cartel de los Soles y señaló que “el carácter transnacional de la delincuencia organizada venezolana se inicia precisamente con el proceso de la revolución bolivariana”.

“Existen unos vínculos que son desde el punto de vista criminológico muy evidentes, que generaron todos los factores para que se produjera una organización criminal de esta naturaleza, pero además lograron generarle efectos transnacionales. Y por eso es que el régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región desde la perspectiva de la democracia, derechos humanos, estado de derecho, libertades civiles, etcétera, por sus alianzas con todo tipo de rentas criminales”, añadió.

Indicó que “El pollo Carvajal” hizo parte de todo ese entramado y que no intenta redimirse sino que busca enviar un mensaje al presidente Trump con el objetivo de conseguir algún beneficio procesal o alguna incidencia en su propio juicio. “Es un acto casi que desesperado ir ante el Ejecutivo”, comentó.