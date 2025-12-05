NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Zair Mundaray, abogado penalista y exdirector de Fiscalía de Venezuela, analizó la misiva enviada por el exjefe de inteligencia del régimen de Venezuela al presidente estadounidense.

Sigue siendo noticia la carta que envió el exjefe de inteligencia del régimen de Venezuela, Hugo "El Pollo" Carvajal, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que reveló detalles sobre las conexiones de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional y su vínculo con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el denominado Cartel de los Soles.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el abogado penalista y exdirector de Fiscalía de Venezuela, Zair Mundaray, analizó las implicaciones que tendrían las declaraciones de Carvajal en medio de la tensión en la región por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca a Venezuela.

o

“Tiene un diseño jurídico muy claro y que de alguna manera se vincula con algunas de las cosas que ha dicho la Administración Trump”, argumentó Mundaray en relación a la carta.

Por otro lado, el especialista se refirió a la existencia del Cartel de los Soles y señaló que “el carácter transnacional de la delincuencia organizada venezolana se inicia precisamente con el proceso de la revolución bolivariana”.

o

“Existen unos vínculos que son desde el punto de vista criminológico muy evidentes, que generaron todos los factores para que se produjera una organización criminal de esta naturaleza, pero además lograron generarle efectos transnacionales. Y por eso es que el régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región desde la perspectiva de la democracia, derechos humanos, estado de derecho, libertades civiles, etcétera, por sus alianzas con todo tipo de rentas criminales”, añadió.

Indicó que “El pollo Carvajal” hizo parte de todo ese entramado y que no intenta redimirse sino que busca enviar un mensaje al presidente Trump con el objetivo de conseguir algún beneficio procesal o alguna incidencia en su propio juicio. “Es un acto casi que desesperado ir ante el Ejecutivo”, comentó.

Temas relacionados:

La Noche

Hugo El Pollo Carvajal

Narcotráfico

Carta

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Petro propone nuevas elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente Petro propuso la convocatoria de elecciones en Venezuela en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Capitolio de EE. UU. - Foto AFP
Caso Epstein

Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto que exige la publicación de archivos sobre el caso del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

La FIFA pondrá prueba nueva regla - AFP
FIFA

La FIFA pondrá a prueba nueva norma para evitar toda pérdida de tiempo en los partidos

La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira se emocionó al ver a desconocido hombre entre el público: se acercó y lo abrazó del cuello en medio de concierto en el que se le vio llena de energía en Chile

Marcelo Bielsa habló sobre su continuidad con Uruguay - Foto: EFE
Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa aclaró su situación con la selección de Uruguay luego de la goleada ante Estados Unidos

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump y Maduro ya hablaron por teléfono, según The New York Times; esto es lo que se sabe de la llamada

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez

Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

Petro propone nuevas elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente Petro propuso la convocatoria de elecciones en Venezuela en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre