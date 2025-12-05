"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

El crucero de guerra USS Gettysburg fue captado por imágenes satelitales operando a tan solo 25 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila. Allí lleva una posición estática durante tres días consecutivos dentro de la zona contigua venezolana.

Si bien no es una violación a la soberanía venezolana ni a su mar territorial, sí es un área donde las fuerzas armadas de la dictadura venezolana podrían ejercer control aduanero y seguridad, y, hasta este momento, no lo han hecho.

Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos y especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, analizó en NTN24 la importancia de la ubicación de este poderoso barco en el Caribe.

“El Gettysburg ha tenido antecedentes y ha participado en operaciones contra bandas o carteles de drogas anteriormente, no en el área nuestra del Caribe, pero sí en el Medio Oriente y otros lugares. Ellos han efectuado operaciones de despliegue de distintas índoles desde este barco contra blancos que son específicamente narcoterroristas, aparte de eso tienen una capacidad muy ecléctica de misiles, lo que lo hace un arma muy poderosa y muy experimentada”, señaló

A su vez, explicó que no ha habido respuesta del régimen a la cercanía del despliegue estadounidense dado que "existe una fractura dentro de los mandos militares del régimen”. “Es posible que no se quiera acelerar o se quiera mitigar o prevenir una operación crítica de los Estados Unidos contra territorio venezolano”, detalló.

“Todos estos elementos caben dentro de una ecuación muy ecléctica, de una gama muy amplia en cuanto a la posición de lo que el régimen en este momento es sumamente débil y, como se ha comentado con base, que muchos de las cúpulas, en general, no necesariamente tres o cuatro que solo están alrededor de Maduro, pero la cúpula militar ha estado tratando y ha estado sacando de facto familiares a distintos lugares como Brasil”, añadió.

En ese sentido, señaló que el régimen se encuentra en un “estado de derrumbe”. “No solamente de fractura, sino el colapso del régimen”, subrayó.

Cueto también explicó las razones por las cuales el poderoso barco se encuentra cerca de la isla de La Orchila, lugar desde donde Maduro suele refugiarse. “Ellos están tratando de estar en un punto donde pueden hacer blancos quirúrgicos a través de los misiles, que es una de las opciones que se tienen contra blancos específicos que pueden ser humanos, pueden ser bases o, como se ha hablado anteriormente, puntos de almacenamiento, puntos de transición, de logística o de comandos militares del ejército venezolano, del régimen que abarca desde Maduro a toda su cúpula”, indicó.

“La Orchila siempre se ha considerado como un refugio o como un centro seguro, entre comillas, de Maduro, pero fue de Chávez y de individuos claves del régimen. La Orchila es como un comando central, es como una base muy importante, que tiene una serie de facultades o de equipo que es muy favorable para ello, desde el punto de vista de comunicaciones, de interceptaciones. Hasta el punto que ha dicho que hay búnkeres dentro de la Orchila o debajo de su superficie”, explicó.