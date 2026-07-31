El macabro caso de María Camila Potosí y su bebé en Colombia: Esto es lo que se sabe

Colombia está consternada con el caso del asesinato de la joven María Camila Potosí, en Cali, quien habría sido víctima de un aberrante caso, aparentemente, de secuestro con el fin de robarle el bebé que estaba gestando; y por el hallazgo del cuerpo sin vida de Alahia, la hija no-nacida de María Camila. Tras la desaparición de la joven que tenía 21 años de edad y 8 meses de embarazo, las autoridades desataron una intensa búsqueda y lograron identificar y capturar a 5 personas presuntamente implicadas en el doble crimen.