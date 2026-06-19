"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

El próximo domingo 21 de junio, Colombia acudirá a las urnas para elegir nuevo presidente en medio de un contexto de polarización y el peligro de eventuales riesgos en seguridad.

Iván Cepeda, candidato y oficialista, y Abelardo De La Espriella, disputarán la segunda vuelta presidencial.

Paola Holguín, excongresista del partido Centro Democrático, habló en La Tarde de NTN24 sobre los trascendentales comicios.

VEA TAMBIÉN "Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia o

“Es una elección que ha estado marcada por la participación indebida del presidente Petro”, aseguró.

“La presión y el voto de fusil y todo ese esfuerzo del gobierno por deslegitimar a las entidades encargadas del proceso electoral”, agregó.

En ese sentido, señaló que el mayor temor es que desde el oficialismo “generen un caos para evitar que se reconozcan los resultados de las elecciones”.

A su vez, hizo un llamado a las fuerzas militares: “Cualquier instrucción del presidente, así sea el comandante en jefe, que vaya contra la constitución y la ley no debe ser acatada”.

VEA TAMBIÉN Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella o

“Ellos van a hacer todo para seguir teniendo las prebendas que han tenido con Petro”, dijo sobre la preocupación con grupos criminales tras los resultados. “Estamos viendo que sí hay instrucciones en las fuerzas criminales para que se alisten a actuar”, indicó.

“Cuando él (Petro) no quiso reconocer la victoria de Edmundo González hace más de un año, yo dije: ‘alerta, colombianos’”, reiteró.

“Cuando uno defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá”, subrayó.