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Domingo, 14 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Este sería el ganador de la segunda vuelta electoral en Colombia, según nueva encuesta

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
A falta de una semana para conocer el nombre del nuevo presidente de Colombia, una última encuesta deja una ventaja grande en la intensión de votos entre los candidatos.

Falta una semana para la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que es ya una de las campañas más polarizadas de los últimos años. El abogado opositor Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda protagonizan una recta final marcada por acusaciones cruzadas y una creciente preocupación por la seguridad en varias regiones del país.

La contienda también ha estado acompañada por denuncias sobre presiones de grupos armados, el deterioro del orden público y los cuestionamientos a la estrategia de "paz total" impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

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Mientras tanto, el mandatario sigue en el centro de la polémica por su activismo durante la contienda electoral y por las investigaciones que enfrenta, señalado de participación indebida en política, desequilibrando el tablero a favor de su candidato, el senador Cepeda.

Una nueva encuesta en Colombia da la ventaja al opositor Abelardo de la Espriella, a sólo 7 días de la segunda vuelta. El sondeo del Centro Nacional de Consultoría para la Revista Cambio muestra al abogado con el 48,6 % de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda alcanza el 44,7 %.

Estos datos representan un giro ya que las mediciones del Centro Nacional de Consultoría previo a la primera vuelta presidencial, Cepeda lideraba todos los escenarios hipotéticos del balotaje que mostraba al resto de los candidatos a competir por su derecho a enfrentarlo este 21 de junio.

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Este fin de semana es el cierre de las campañas presidenciales en Colombia, el abanderado del oficialista pacto histórico, Iván Cepeda cerró sus actividades proselitistas con un acto en la plaza cultural la Santamaría en Bogotá, la capital. Su discurso final tuvo afilados señalamientos contra su rival político y contó con un elemento entre sus compañeros de partido que él mismo politizó contra el opositor: la camiseta de la selección colombiana de fútbol.

Por su parte, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, estará en Buga, en el suroccidente del país para participar, en una misa de sanación en la Basílica menor del Señor de los Milagros y después encabezará un acto multitudinario, en el mismo municipio, donde dará un discurso.

Los colombianos definirán el próximo 21 de junio si el país continúa el proyecto político del petrismo o gira hacia una propuesta de oposición y mano dura.

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