NTN24
Viernes, 03 de julio de 2026
Viernes, 03 de julio de 2026
Selección Colombia

Colombia ya tiene rival en octavos de final en caso de clasificar ante Ghana en el Mundial 2026: fecha y horario del encuentro

julio 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
En la noche de este jueves se confirmó el rival de la llave entre Ghana y Colombia en octavos de final.

La selección Colombia enfrentará este viernes a Ghana en un encuentro crucial en la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en Kansas, Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

La Tricolor buscará acceder a la fase de octavos de final, repitiendo lo alcanzado en el último mundial en el que participó en Rusia 2018.

En la noche de este jueves se confirmó el rival de la llave entre Ghana y Colombia en octavos de final.

Y es que Suiza derrotó 2 a 0 a Argelia y se clasificó a la tercera fase de octavos de final de la Copa del Mundo, por lo que espera rival entre Colombia y Ghana que se conocerá esta noche.

De esa manera, tanto la selección cafetera como los africanos ya conocen su rival, al mismo tiempo que el día y horario en el que disputarán su encuentro de octavos de final ante los suizos.

o

Dado que el calendario ya está definido de antemano, el ganador entre Ghana y Colombia disputará el encuentro ante Suiza por octavos de final el próximo martes a las 3 de la tarde (hora de Colombia) en Vancouver, Canadá.

Así las cosas, esa será la última llave de octavos de final por conocerse en las próximas horas.

La fase de octavos de final se disputará de la siguiente manera:

Sábado 4 de julio: Canadá vs. Marruecos (Houston)

Sábado 4 de julio: Paraguay vs. Francia (Filadelfia)

Domingo 5 de julio: Brasil vs. Noruega (Nueva Jersey)

Domingo 5 de julio: México vs. Inglaterra (Ciudad de México)

Lunes 6 de julio: Portugal vs. España (Dallas)

o

Lunes 6 de julio: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle)

Martes 7 de julio: Ganador Argentina/Cabo Verde vs. Egipto (Atlanta)

Martes 7 de julio: Suiza vs. Ganador Colombia/Ghana (Vancouver)

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Fútbol

Ghana

Selección de Suiza

Canadá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Polémica por pronunciamiento del Departamento de Estado de EE. UU. sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela: “Están prevaleciendo los intereses económicos”, dice analista

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado tomó un vuelo a Curazao para volver a Venezuela pero le ordenaron devolverse tras una hora de trayecto, según The Wall Street Journal

Presos políticos | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Omar Abdulkadir Artan - Foto EFE
Árbitros

Este es el importante partido que dirigirá ahora el árbitro al que EE. UU. le negó la entrada para el Mundial

Selección Colombia 2018 - Foto EFE
Selección Colombia

No es James Rodríguez: este es el futbolista de Colombia que está cerca de convertirse en el primero en la historia del país en anotar en tres Mundiales

Neymar y Lula da Silva | Foto: EFE
Neymar

"Primer convocado al Mundial que hace teletrabajo": la burla a Neymar del presidente de Brasil

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Estados Unidos

Trump le pidió a Rusia "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

Omar Abdulkadir Artan - Foto EFE
Árbitros

Este es el importante partido que dirigirá ahora el árbitro al que EE. UU. le negó la entrada para el Mundial

Sanciones de EE.UU al familiares del régimen de Cuba | Fotos AFP
Sanciones a Cuba

“El mensaje es claro, tienen que irse del poder y dejar una Cuba libre”: experto sobre sanciones de EE. UU. a familiares de Díaz-Canel y Raúl Castro

Selección Colombia 2018 - Foto EFE
Selección Colombia

No es James Rodríguez: este es el futbolista de Colombia que está cerca de convertirse en el primero en la historia del país en anotar en tres Mundiales

Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Claudia Sheinbaum y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum

"Vamos a esperar a que termine el conteo": presidente de México se abstuvo de felicitar a Abelardo de la Espriella por triunfo en elecciones en Colombia

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Confirman la excarcelación de más de 50 militares presos políticos por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre