Colombia ya tiene rival en octavos de final en caso de clasificar ante Ghana en el Mundial 2026: fecha y horario del encuentro

La selección Colombia enfrentará este viernes a Ghana en un encuentro crucial en la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en Kansas, Estados Unidos.

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La Tricolor buscará acceder a la fase de octavos de final, repitiendo lo alcanzado en el último mundial en el que participó en Rusia 2018.

En la noche de este jueves se confirmó el rival de la llave entre Ghana y Colombia en octavos de final.

Y es que Suiza derrotó 2 a 0 a Argelia y se clasificó a la tercera fase de octavos de final de la Copa del Mundo, por lo que espera rival entre Colombia y Ghana que se conocerá esta noche.

De esa manera, tanto la selección cafetera como los africanos ya conocen su rival, al mismo tiempo que el día y horario en el que disputarán su encuentro de octavos de final ante los suizos.

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Dado que el calendario ya está definido de antemano, el ganador entre Ghana y Colombia disputará el encuentro ante Suiza por octavos de final el próximo martes a las 3 de la tarde (hora de Colombia) en Vancouver, Canadá.

Así las cosas, esa será la última llave de octavos de final por conocerse en las próximas horas.

La fase de octavos de final se disputará de la siguiente manera:

Sábado 4 de julio: Canadá vs. Marruecos (Houston)

Sábado 4 de julio: Paraguay vs. Francia (Filadelfia)

Domingo 5 de julio: Brasil vs. Noruega (Nueva Jersey)

Domingo 5 de julio: México vs. Inglaterra (Ciudad de México)

Lunes 6 de julio: Portugal vs. España (Dallas)

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Lunes 6 de julio: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle)

Martes 7 de julio: Ganador Argentina/Cabo Verde vs. Egipto (Atlanta)

Martes 7 de julio: Suiza vs. Ganador Colombia/Ghana (Vancouver)