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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Claudia Sheinbaum

Portazo a la doble nacionalidad: Sheinbaum promulga la ley que prohíbe tener ciudadanía extranjera a futuros presidentes y gobernadores en México desde 2028

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia-Foto: EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia-Foto: EFE
La medida, respaldada por la supermayoría de dos tercios del Congreso de la Unión y ratificada por más de 20 legislaturas estatales, prohíbe estrictamente a los mandatarios en funciones adquirir otra ciudadanía.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promulgó un histórico blindaje constitucional que transformará de raíz las reglas del juego político en la nación azteca.

La reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna establece que todo aquel que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá poseer la nacionalidad mexicana de manera exclusiva, sin espacio para lealtades legales con potencias extranjeras.

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La medida, respaldada por la supermayoría de dos tercios del Congreso de la Unión y ratificada por más de 20 legislaturas estatales, prohíbe estrictamente a los mandatarios en funciones adquirir otra ciudadanía, portar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en el exterior o acogerse al amparo diplomático de otros gobiernos.

Quienes ostenten doble nacionalidad y busquen competir por un Ejecutivo nacional o estatal deberán acreditar de forma obligatoria su renuncia formal antes de solicitar su registro ante las autoridades electorales.

“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto. Quien encabece el Ejecutivo debe representar sin matices a la patria, para la protección de la soberanía nacional ante cualquier conflicto de interés exterior”, enfatizó la mandataria azteca al firmar la norma.

El Gobierno federal promulgará la disposición en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual inicia el periodo transitorio que obligará al Congreso y a las entidades federativas a adecuar sus marcos jurídicos locales.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, precisó que las reglas reglamentarias determinarán los trámites exactos y la coordinación con diplomacias internacionales para certificar la invalidez de la ciudadanía renunciada antes de los comicios de 2028.

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La jugada del Gobierno mexicano no solo cierra las puertas a políticos con vínculos externos, sino que redefine por completo la soberanía nacional frente a las influencias internacionales.

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