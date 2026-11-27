El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el pasado jueves a territorio venezolano.

Adhanom, inició una visita de trabajo enfocada en "reforzar la cooperación internacional y apoyar la recuperación del sistema de salud venezolano".

En ese contexto, Adhanom Ghebreyesus recorrió el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) San Miguel Arcángel en Petare, estado Miranda, Venezuela.

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Durante la visita, conversó directamente con el personal médico, los trabajadores de la salud y los pacientes para conocer el funcionamiento diario del centro asistencial.

Tras la visita, el director de la OMS sugirió a las autoridades sanitarias venezolanas: priorizar la atención primaria, promover inversiones, producción e investigación, aprovechar la capacidad de producción de vacunas y reforzar el acceso a insumos.

La llegada de Adhanom Ghebreyesus ocurre cinco meses después de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una emergencia que requirió el apoyo de organismos internacionales para atender a las comunidades más afectadas.

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A pesar de esta visita oficial, para nadie es un secreto que Venezuela tiene una crisis hospitalaria que se intensifica con el paso del tiempo.

El deterioro tanto de hospitales como de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) responden a una combinación prolongada de subfinanciación, fallas de infraestructura y servicios básicos, escasez de insumos, falta de personal, entre otras situaciones.