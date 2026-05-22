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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Logo de OMS / Futbolista de la selección de RDC - Fotos: AFP
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OMS

El riesgo de ébola en el Congo ha sido elevado a "muy alto" por la OMS: selección de fútbol, que jugará ante Colombia, trasladó sus entrenamientos a Europa

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Frente a esta situación, el combinado congoleño tomó como medida de prevención concentrar a sus futbolistas en territorio europeo y no en su país, como estaba programado inicialmente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo de "alto" a "muy alto", una situación que ha llevado a que la selección de este país traslade su concentración de preparación para la Copa del Mundo a territorio europeo como medida de prevención.

La selección del Congo, cabe recordar, se enfrentará a Colombia en uno de los partidos de la fase de grupos del Mundial que se jugará desde el próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

En medio de una rueda de prensa, este viernes el secretario de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que “la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente”.

"Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", agregó.

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Según la organización, la epidemia de ébola se está propagando por el este de la República Democrática del Congo (RDC) y podría expandirse a otras partes del territorio.

Cabe destacar que este virus se transmite por contacto directo a través de los fluidos corporales y puede alcanzar tasas de letalidad muy altas.

Frente a esta situación, la selección de la República Democrática del Congo tomó como medida de prevención concentrar a sus futbolistas en territorio europeo y no en su país como estaba programada inicialmente.

Esto con la finalidad de continuar con los trabajos y juegos de preparación previstos a su participación en el Mundial de Norteamérica y teniendo presente que sus jugadores residan enteramente fuera del país.

Así lo anunció el portavoz del seleccionado nacional, Jerry Kalemo, quien indicó que el equipo se concentrará en Bélgica. Allí preparará el encuentro ante Dinamarca y posteriormente se trasladará a España para hacer lo propio previo al juego contra Chile, amistosos que tendrán antes de la Copa.

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Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos advirtió a la selección de fútbol de la República Democrática del Congo que, antes de ingresar a su territorio, debe adelantar un período de aislamiento antes de viajar a Houston, esto especialmente en el caso del cuerpo técnico.

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