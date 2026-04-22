"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas de Vente Venezuela, aseguró en La Mañana de NTN24 que "a Delcy Rodríguez le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando realmente lo que estamos viendo es una campaña y por eso dice que no está buscando los votos".

El hecho de que Rodríguez haya manifestado recientemente que no está buscando votos ante unas eventuales y urgentes elecciones en Venezuela puede deberse a que "asume que estando en el poder, puede seguir aferrándose a él sin necesidad de medirse", de acuerdo con Ramos.

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Las declaraciones de Rodríguez, según la dirigente venezolana, también pueden estar relacionadas con que "sabe que no tiene los votos" y con que intenta "mantener una imagen de que todo lo que está haciendo no es una campaña electoral, mientras es evidente que sí lo es".

Ramos, además, se mostró indignada ante el hecho de que a Rodríguez se le haya visto recientemente cantando y bailando en actos públicos, al tiempo que presos venezolanos están muriendo en las cárceles del país.

"Tengo que decir que es más de lo mismo, suena un poco horrible que lo diga de esa forma tan cruda, pero es la verdad. No me sorprende en lo absoluto nada de lo que estamos viendo, muy triste lo que está sucediendo en los penales venezolanos y todos los presos políticos que aún quedan allí y por los cuales hay que seguir elevando la voz", agregó.

Al régimen venezolano "muy poco les preocupan los ciudadanos, los presos políticos o los presos comunes", indicó también Ramos, quien advirtió que "ellos (el régimen) siguen aferrándose al poder de la forma en la que lo estamos viendo".