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Martes, 21 de abril de 2026
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Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, Chamorro, exprisionero político del régimen de Nicaragua, además aseguró que "Daniel Ortega constituye una amenaza para la seguridad hemisférica".

El Gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense, Daniel Ortega.

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Puntualmente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. se enfocó en los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a la red financiera que sostiene al régimen nicaragüense a través del sector del oro.

El político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político del régimen de Daniel Ortega y excandidato presidencial, habló sobre este asunto en La Tarde de NTN24.

"Ortega constituye una amenaza para la seguridad hemisférica... Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen", mencionó Chamorro.

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Las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyen a los
hijos de la pareja presidencial.

Por un lado está Daniel Edmundo Ortega Murillo, quien ejerce control sobre los medios de comunicación gubernamentales como director del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

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Y por otro lado aparece Maurice Facundo Ortega Murillo, señalado por su rol como Delegado Presidencial para el Deporte.

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