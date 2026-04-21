"México no está en condiciones de brindar seguridad total para la Copa del Mundo": experto tras ataque en Teotihuacán

En el programa La Tarde de NTN24, David Saucedo, analista político y consultor en seguridad, analiza el ataque en Teotihuacán que dejó una turista muerta, 13 heridos y finamente el abatimiento del agresor.

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“Se trata de fallas de todo tipo. Un asesino en solitario puso en jaque a las autoridades”, explicó Saucedo y aseguró que, en ese contexto, “México no está en condiciones de brindar seguridad total para la organización de la Copa del Mundo”.

Asimismo, señaló que este es un episodio más de “violencia estructural, sistemática, no se trata de hechos aislados, básicamente todas las semanas hay un evento de alto impacto en México que ocupa las primeras planas de medios nacionales e internacionales”.

“Parece que las autoridades de México no están en condiciones de blindar seguridad para los visitantes que están llegando con motivo de la Copa del Mundo”, sentenció el analista político.

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Finalmente, en su análisis determinó que “dejan en claro que la situación de inseguridad no es reconocida por el Gobierno mexicano y mientras se siga negando esa realidad, no se hace el despliegue táctico operativo de elementos se seguridad pública”.