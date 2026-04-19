Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields Yescas

La izquierda Latinoamericana ha sido diezmada. Lula volvió a lamentar que la CELAC agoniza y que los gobiernos progresistas son una minoría débil, desintegrada y desplazada por un resurgir de la derecha en toda las Americas y más allá.

Lula celebró, que, pese a la crisis global de la izquierda, “el rebaño” se fortalece con la llegada de Mexico y Sudáfrica. Omitió mencionar la derrota de la izquierda en Chile, Honduras o tras 20 años de socialismo en Bolivia y 25 en San Vicente y Granadinas.

“Pongan fin al maldito bloqueo”. El presidente Lula dijo que defiende la democracia, pero pidió el fin del supuesto bloqueo a la dictadura de Cuba, la más antigua y brutal de las dictaduras latinoamericanas.

El presidente de Brasil no quiere que las redes sociales lo critiquen. Aseguró que la ONU y los gobiernos pobre-cistas deben poner un control total a las redes sociales similar al que intentó ponerle a Elon Musk en Brasil.

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Libertad para los delincuentes y corruptos. La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum no había ni puesto sus maletas en el hotel cuando gritó a todo pulmón “Libertad para Cristina”, la expresidenta argentina enjuiciada y condenada por corrupción.

Una declaración en defensa de la dictadura. Sheinbaum, que viaja muy poco, salió de su encierro para pedir unidad en favor de la dictadura de Cuba y suplicó que nadie se atreviera a invadir al régimen comunista con más de 1,000 presos políticos.

Más de 130 mil desaparecidos en Mexico son poca cosa para Claudia Sheinbaum, quien tiene como prioridad ser la sede de la Quinta Cumbre por la Democracia. El narcotráfico, la corrupción y el TMEC con Estados Unidos son un tema secundario.

El triste caso de Uruguay y Yamandú Orsi. El presidente que no ha tenido una sola reunión con Estados Unidos pierde su tiempo en una agenda ideológica estéril. Un país pequeño debería tener claras sus prioridades con su pueblo. Orsi perdió la brújula.

Gustavo Petro, quien ya va de salida y camina en la frontera de la irrelevancia total, aprovechó la Cumbre para repetir su retórica en defensa de Palestina, Irán y la paz total, que por cierto fue un total fracaso.

El presidente de Colombia y exguerrillero del M-19, propuso la creación de un cogobierno de dos años entre la oposición y la dictadura de Venezuela. Otro intento desesperado por salvar los restos de sus camaradas chavistas.

Pedro Sánchez, quien se ha puesto de rodillas ante Xi Jinping y ha entregado los datos informáticos de España a telecomunicaciones Huawei, insiste en poner censura total a las redes sociales para evitar criticas incomodas a su gobierno. Democracia pura.

La Cumbre Pobre-Cista logra sumar a Mexico y Sudáfrica a sus filas. Mientras Europa y America Latina toman distancia de este proyecto irracional, estéril y confrontacional con Estados Unidos. Su credibilidad y atractivo político es nulo.

Los países que participan en la Cumbre por la Democracia nunca defendieron la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Guardaron silencio antes y guardan silencio ahora. Allí radica su fracaso y su inminente ocaso. Su deuda, su debilidad y principal contradicción.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.