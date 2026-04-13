Secretario general de la ONU António Guterres llama a "todas las partes" a respetar libertad de navegación en el estrecho de Ormuz

Este lunes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) António Guterres llamó a "todas las partes" a respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según indicó su portavoz ante periodistas.

Guterres "subraya que todas las partes en este conflicto deben respetar la libertad de navegación, incluso en el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional", señaló Stéphane Dujarric, sin identificar a ningún país.

"Debemos recordar que unos 20.000 marineros se encuentran atrapados en este conflicto, bloqueados en barcos, con dificultades que aumentan cada día", señaló el vocero.

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"El alto el fuego debe preservarse absolutamente. Todas las violaciones deben cesar", añadió el funcionario de la ONU.

Tras las estériles conversaciones directas en Pakistán entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval de los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes.

Concretamente, Trump anunció el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas norteamericanas y lanzó una advertencia contra el régimen de Irán y sus embarcaciones.

A través de su cuenta en Truth Social, el jefe de Estado aseguró que la “armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida” con 158 buques. “No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”, agregó.

El titular de la Casa Blanca aseveró que eliminará los buques del régimen iraní de la misma manera que lo ha hecho con las embarcaciones supuestamente del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

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El estrecho de Ormuz, es un paso marítimo estratégico. Por esta vía transita cerca de la quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, y una porción importante de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los puntos más sensibles del planeta.