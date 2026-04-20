NTN24
Lunes, 20 de abril de 2026
Lunes, 20 de abril de 2026
Marte

El hallazgo de un hongo desafía a la NASA y plantea riesgos para futuras misiones a Marte

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Marte | Foto Canva
Marte | Foto Canva
Los expertos advierten que esto supondría el riesgo de que se contamine Marte o cualquier cuerpo celeste que explore a través de las misiones espaciales.

En la revista Applied and Environmental Microbiology publicaron el hallazgo de un hongo microscópico. Se trata de esporas de Aspergillus calidoustus, partículas que sobrevivieron a pruebas que simulan las condiciones extremas de Marte y el espacio exterior.

o

Los expertos advierten que esto supondría el riesgo de que se contamine Marte o cualquier cuerpo celeste que explore a través de las misiones espaciales.

La investigación realizada por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto de Tecnología de California (Caltech), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), la Universidad de Missisipi, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Estatal de Colorado y otros centros de Estados Unidos.

La amenaza de este hongo se deriva de su capacidad de crecer en ambientes extremos, como en temperaturas de hasta 37 °C, lo que la diferencia de otras especies que no pueden crecer a esta temperatura.

De acuerdo con lo divulgado por los científicos, ya se sospechaba que algunos hongos podían resistir a ciertos tratamientos de descontaminación, sin embargo, se desconocía la capacidad de las esporas fúngicas para sobrevivir en ambientes tan hostiles como el espacio.

En el laboratorio, estuvieron expuestas a radiación ultravioleta, temperaturas por debajo de los 60 grados, presión atmosférica baja, regolito marciano simulado y radiación ionizante.

Asimismo, enfrentaron el método de reducción microbiana por calor seco, una técnica estándar para esterilizar instrumentos de naves, como resultado, se obtuvo que la combinación de frío extremo y radiación intensa pudo eliminar todas las esporas del hongo.

o

Por su parte, en el resto de las pruebas se evidenció que las partículas resistieron hasta una dosis de radiación equivalente a seis meses de viaje interplanetario.

Finalmente, con los resultados, los expertos recomendaron actualizar protocolos de descontaminación para incluir la detección y eliminación de hongos con características resistentes.

Temas relacionados:

Marte

Espacio

Tierra

Bacteria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los presos políticos son la misión de María Corina”: Tamara Sujú destaca el trabajo de la Nobel de Paz venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia "medidas alternativas a la privación de la libertad" para 51 presos políticos

María Corina Machado | Foto EFE
Venezuela

“Los presos políticos son la misión de María Corina”: Tamara Sujú destaca el trabajo de la Nobel de Paz venezolana

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
transición política

"La presión del presidente Trump y del secretario Rubio sobre el régimen venezolano es para restituir el orden, para que se dé la transición": Magalli Meda

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Estrecho de Ormuz - Fotos: EFE
estrecho de Ormuz

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen cubano

Confirman que varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos viajaron a Cuba para reunirse con miembros del régimen cubano

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
La primera astronauta en ir a la Luna, Christina Koch | Foto: EFE
Artemis II

“Esto es un hito histórico volver a la Luna y con la primera mujer”: astronauta análoga colombiana invitada al lanzamiento de Artemis II

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna - Foto NASA
Artemis II

Artemis ll entra en una fase "crítica": así será su reingreso a la Tierra y posterior caída al Océano Pacífico

Telescopio | Foto Canva
Nasa

La NASA revela su nuevo 'ojo en el universo': el telescopio Roman promete imágenes nunca antes vistas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luto en la música: fallece pionero de la salsa y fundador de la orquesta Octava Dimensión - Foto @orquestaoctavadimensiondecali
Colombia

Luto en la música: fallece pionero de la salsa y fundador de la orquesta Octava Dimensión

Neymar, jugador del Santos FC - Foto: AFP
Neymar

Neymar no contuvo su molestia: dio explicaciones de su más reciente gesto tras la derrota de Santos ante Fluminense

Príncipe Harry (AFP)
Príncipe Harry

Príncipe Harry confiesa que tras la muerte de Diana no quería ser parte de la realeza: "Ese rol mató a mi mamá"

Satélites | Foto Canva
Satélites

Rusia pone en órbita más de 10 satélites en una operación que marca un nuevo avance tecnológico

Misil del régimen iraní impacta edificio en Tel Aviv - Foto EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen de Irán desafía a Gobierno Trump y lanza nueva lluvia de misiles sobre Israel

La primera astronauta en ir a la Luna, Christina Koch | Foto: EFE
Artemis II

“Esto es un hito histórico volver a la Luna y con la primera mujer”: astronauta análoga colombiana invitada al lanzamiento de Artemis II

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Zapatero ha contribuido al enmascaramiento de una dictadura que tortura y encarcela": Beatriz Becerra, exeurodiputada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre