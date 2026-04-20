El hallazgo de un hongo desafía a la NASA y plantea riesgos para futuras misiones a Marte

En la revista Applied and Environmental Microbiology publicaron el hallazgo de un hongo microscópico. Se trata de esporas de Aspergillus calidoustus, partículas que sobrevivieron a pruebas que simulan las condiciones extremas de Marte y el espacio exterior.

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Los expertos advierten que esto supondría el riesgo de que se contamine Marte o cualquier cuerpo celeste que explore a través de las misiones espaciales.

La investigación realizada por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto de Tecnología de California (Caltech), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), la Universidad de Missisipi, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Estatal de Colorado y otros centros de Estados Unidos.

La amenaza de este hongo se deriva de su capacidad de crecer en ambientes extremos, como en temperaturas de hasta 37 °C, lo que la diferencia de otras especies que no pueden crecer a esta temperatura.

De acuerdo con lo divulgado por los científicos, ya se sospechaba que algunos hongos podían resistir a ciertos tratamientos de descontaminación, sin embargo, se desconocía la capacidad de las esporas fúngicas para sobrevivir en ambientes tan hostiles como el espacio.

En el laboratorio, estuvieron expuestas a radiación ultravioleta, temperaturas por debajo de los 60 grados, presión atmosférica baja, regolito marciano simulado y radiación ionizante.

Asimismo, enfrentaron el método de reducción microbiana por calor seco, una técnica estándar para esterilizar instrumentos de naves, como resultado, se obtuvo que la combinación de frío extremo y radiación intensa pudo eliminar todas las esporas del hongo.

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Por su parte, en el resto de las pruebas se evidenció que las partículas resistieron hasta una dosis de radiación equivalente a seis meses de viaje interplanetario.

Finalmente, con los resultados, los expertos recomendaron actualizar protocolos de descontaminación para incluir la detección y eliminación de hongos con características resistentes.