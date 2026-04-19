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Domingo, 19 de abril de 2026
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Iván Cepeda

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
La senadora María Clara Posada señaló que estas próximas elecciones en Colombia no son solo de elegir un candidato u otro sino una elección entre la democracia o la autocracia.

El gobierno de Gustavo Petro deja un país más violento, más inseguro y en crisis fiscal, la llamada Paz Total no trajo paz y si avanzó el narcotráfico como nunca. Iván Cepeda es el sucesor de Petro y es un tipo más radical y más inclinado a profundizar el rumbo fallido de la democracia colombiana por lo que estas elecciones no pueden ser algo rutinario.

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María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando acerca de las elecciones y los riesgos que corre Colombia si Iván Cepeda gana las próximas elecciones.

El problema que tenemos de cara a las elecciones es que Iván Cepeda no es tan desordenado como Petro, es un tipo metódico, juicioso y con una formación ideológica muy arraigada que seguramente llegará a culminar las promesas incumplidas de Petro y con esto arruinar el país”, aseveró.

“Esta es la primera vez en las elecciones de Colombia que no estamos eligiendo a un candidato o a otro, sino una visión de Estado, estamos eligiendo libertad u opresión, sumisión o vitalidad, democracia o autocracia y eso es lo que los colombianos debemos tener en cuenta y la decisión es clara para los que valoramos la democracia y la libertad”, complementó.

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