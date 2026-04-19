¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?
El gobierno de Gustavo Petro deja un país más violento, más inseguro y en crisis fiscal, la llamada Paz Total no trajo paz y si avanzó el narcotráfico como nunca. Iván Cepeda es el sucesor de Petro y es un tipo más radical y más inclinado a profundizar el rumbo fallido de la democracia colombiana por lo que estas elecciones no pueden ser algo rutinario.
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando acerca de las elecciones y los riesgos que corre Colombia si Iván Cepeda gana las próximas elecciones.
“El problema que tenemos de cara a las elecciones es que Iván Cepeda no es tan desordenado como Petro, es un tipo metódico, juicioso y con una formación ideológica muy arraigada que seguramente llegará a culminar las promesas incumplidas de Petro y con esto arruinar el país”, aseveró.
“Esta es la primera vez en las elecciones de Colombia que no estamos eligiendo a un candidato o a otro, sino una visión de Estado, estamos eligiendo libertad u opresión, sumisión o vitalidad, democracia o autocracia y eso es lo que los colombianos debemos tener en cuenta y la decisión es clara para los que valoramos la democracia y la libertad”, complementó.