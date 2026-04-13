Extécnico de Colombia asumirá como nuevo entrenador de selección mundialista

Tras la destitución de Otto Addo como entrenador de la selección de Ghana, este lunes se dio a conocer quién será el técnico encargado de liderar al combinado africano que participará en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

Addo fue despedido como seleccionador del combinado ghanés, tras caer durante la fecha FIFA de marzo ante Austria 5 a 0 y frente a Alemania 2 a 1.

Por medio de un comunicado, la Asociación de Fútbol de Ghana dio a conocer que el estratega portugués Carlos Queiroz, quien dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, será el encargado de comandar a las ‘Estrellas Negras’ en el certamen mundialista que dará inicio el próximo 11 de junio.

“El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Ghana, en colaboración con todas las partes interesadas clave, ha nombrado a Carlos Queiroz como entrenador de la selección nacional absoluta, las Estrellas Negras”, indicó la federación ghanesa.

Desde el seleccionado africano dejaron claro que el técnico de 73 años asumirá el cargo de cara a los desafíos que afrontará el combinado africano en la que será su quinta Copa del Mundo, en la cual espera ser protagonista.

De esta manera dejan clara la confianza que tienen en Queiroz, que disputará su cuarto Mundial,certamen en el que ha participado con selecciones de Portugal e Irán, con la cual clasificó en dos oportunidades.

Cabe destacar que también hizo parte del proceso de clasificación del combinado de Sudáfrica en el año 2002 y que ha dirigido otros equipos nacionales como Colombia, Egipto, Catar y Omán. Ademas, ha estado a cargo de grandes clubes como el Real Madrid y el Sporting de Lisboa.

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El primer reto para Carlos Queiroz, exseleccionador de la ‘Tricolor’ y ahora al mando de Ghana, será en el mes de mayo, en el cual adelantará sus últimos juegos amistosos programados para el 22 de mayo ante México y el 2 de junio ante Gales.

Entre tanto, su primer encuentro en la Copa del Mundo será ante su similar de Panamá el miércoles 17 de junio en territorio canadiense.