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Martes, 21 de abril de 2026
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Cuba

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El menor de 16 años fue detenido y acusado de sabotaje por el régimen cubano en el mes de marzo cuando participaba en una manifestación pacífica por la escasez de servicios básicos en la isla.

Elier Muir Ávila, pastor evangélico y padre del menor de edad Jonathan Muir Burgos, de 16 años, detenido por la dictadura de Miguel Díaz-Canel, habló en La Noche de NTN24 sobre el caso y pidió ayuda a la comunidad internacional para salvar la vida de su hijo que cumple una injusta condena dentro de una cárcel en Cuba.

Jonathan Muir Burgos fue capturado y acusado de sabotaje por el régimen cubano el pasado 16 de marzo cuando participaba en una manifestación pacífica por la escasez de servicios básicos en la isla.

Tras su detención, se conoció que padece de dishidrosis, una afección en la piel que provoca ampollas llenas de líquido, con intensa picazón, en palmas de las manos, lados de los dedos y plantas de los pies.

Ávila denuncia que la cárcel donde permanece su hijo no cuenta con las mínimas condiciones de higiene, alimentación adecuada, tratos dignos, ni mucho menos atención médica urgente como la que hoy necesita hoy en día.

"Nuestro hijo tiene una condición de salud muy fuerte, con una dishidrosis, donde las condiciones donde él se encuentra, producto de la picada de la chinche, se le están afectando su piel, pero también está siendo muy afectado psicológicamente", declaró.

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El adolescente estuvo inicialmente 18 días recluido en el Departamento Técnico de Instrucción Penal en Ciudad Ávila, antes de ser trasladado a Canaleta, Cuba. Según relató su padre, las condiciones carcelarias son extremadamente precarias, con presencia de chinches que agravan su condición dermatológica, alimentación insuficiente y ausencia de atención médica adecuada.

"Él nos dice Papá, ya me estoy sintiendo un efecto mental muy fuerte, pienso que me voy a volver loco. No he podido dormir por las picadas de los chinches", relató el pastor sobre una conversación sostenida con su hijo.

Elier Muir Ávila, quien además ha denunciado la escasez de servicios básicos en Cuba, hizo un llamado internacional: "Hacemos un reclamo a nivel internacional a todas las organizaciones de derechos humanos y de buena voluntad, a todas las personas de la comunidad cristiana dentro y fuera de Cuba. Mi hijo debe ser libre ya. Su vida corre peligro donde se encuentra. A él lo están torturando en esa cárcel".

El caso ha captado la atención de la administración de Estados Unidos, luego de que el pastor pudiera conversar con Mike Hammer, jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba y quien expresó su compromiso directo con la liberación de Jonathan.

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"Nosotros, por parte del gobierno de Estados Unidos, de la embajada, estamos preocupados por él, tiene nuestro apoyo, y vamos a ver qué podemos hacer para que se pueda liberar", indicó.

Por su parte, Javier Larrondo, presidente y fundador de Prisoners Defenders, organización observadora de derechos humanos en Cuba, reveló durante el programa La Noche que Jonathan se encuentra recluido junto a otros cinco niños en condiciones que calificó como inhumanas.

"Ese niño está con otros cinco niños, con otros cinco menores, en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Son unos criminales absolutos estos, los Castro", denunció.

Entre los menores detenidos se encuentra Cristian Crespo, de 16 años, quien según Larrondo no conocía a Jonathan antes del encarcelamiento. "Ahora les están sometiendo a torturas para que testifiquen cosas que no son ciertas", afirmó el activista.

Larrondo también reveló que, según datos de Naciones Unidas, en Cuba hay 410 niños en situación de detención.

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