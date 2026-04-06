Duras críticas contra portero de la Selección Colombia por recibir gol idéntico al que encajó contra Francia días atrás

El guardameta de la Selección Colombia, Álvaro Montero, está en el ojo del huracán, esta vez con su club, por repetir el mismo error que cometió vistiendo los colores de su país días atrás.

Montero, que fue titular en el encuentro amistoso ante Francia el pasado 29 de abril en Washington, es objeto de duras críticas tras su actuación con Vélez de Argentina durante este fin de semana.

El portero de la Selección Colombia tuvo un error idéntico en la jornada 13 del fútbol argentino ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en condición de visitante.

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El equipo de Liniers estaba en ventaja por 2 a 0, pero a los 46 llegó el gol del descuento del equipo local. El tanto se produjo tras un tiro libre desde el costado izquierdo en el que Montero quedó a medio camino y logró convertir en el gol Ezequiel Muñoz antes de terminar el primer tiempo.

A partir de ese momento el encuentro se puso cuesta arriba para el equipo del portero colombiano que, pese a los dos goles de ventaja, terminó perdiendo por 3 a 2.

Ese mismo tanto recordó uno de los tres goles de Francia, en el partido amistoso ante Colombia que días atrás terminó 3 a 1 a favor de los galos.

El tanto Désiré Doué llegó luego de un centro en el que el delantero logró superar al portero que también se encontraba a medio camino del área.

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Las críticas por el gol encajado en el fútbol argentino no se hicieron esperar.

“A nada tenía que salir”; “Dos metros de altura y no corta un centro”; "Lo mediocre que es Montero”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en contra del guardameta de la selección Colombia.