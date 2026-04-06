NTN24
Lunes, 06 de abril de 2026
Lunes, 06 de abril de 2026
Selección Colombia

Duras críticas contra portero de la Selección Colombia por recibir gol idéntico al que encajó contra Francia días atrás

abril 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Colombia ante Francia en partido amistoso - Foto: EFE
Colombia ante Francia en partido amistoso - Foto: EFE
El guardameta cometió el mismo error vistiendo los colores de su club en Argentina.

El guardameta de la Selección Colombia, Álvaro Montero, está en el ojo del huracán, esta vez con su club, por repetir el mismo error que cometió vistiendo los colores de su país días atrás.

Montero, que fue titular en el encuentro amistoso ante Francia el pasado 29 de abril en Washington, es objeto de duras críticas tras su actuación con Vélez de Argentina durante este fin de semana.

El portero de la Selección Colombia tuvo un error idéntico en la jornada 13 del fútbol argentino ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en condición de visitante.

o

El equipo de Liniers estaba en ventaja por 2 a 0, pero a los 46 llegó el gol del descuento del equipo local. El tanto se produjo tras un tiro libre desde el costado izquierdo en el que Montero quedó a medio camino y logró convertir en el gol Ezequiel Muñoz antes de terminar el primer tiempo.

A partir de ese momento el encuentro se puso cuesta arriba para el equipo del portero colombiano que, pese a los dos goles de ventaja, terminó perdiendo por 3 a 2.

Ese mismo tanto recordó uno de los tres goles de Francia, en el partido amistoso ante Colombia que días atrás terminó 3 a 1 a favor de los galos.

El tanto Désiré Doué llegó luego de un centro en el que el delantero logró superar al portero que también se encontraba a medio camino del área.

o

Las críticas por el gol encajado en el fútbol argentino no se hicieron esperar.

A nada tenía que salir”; “Dos metros de altura y no corta un centro”; "Lo mediocre que es Montero”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en contra del guardameta de la selección Colombia.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Mundial 2026

Selección de Francia

Néstor Lorenzo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Astronautas de la misión Artemis II hacen historia: este lunes se convirtieron en los seres humanos en viajar más lejos de la Tierra

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz

Artemis II

Estos son los hitos que alcanzará Artemis II en su viaje a la Luna: la tripulación está cerca de llegar al satélite natural

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Ataques contra el régimen de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Nuevo golpe contra el régimen de Irán: EE. UU. e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Artemis II

"El objetivo final de Artemis II trasciende la Luna; el objetivo verdadero viene siendo Marte": ingeniero espacial

Más de Deportes

Ver más
Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Argentina

Lionel Scaloni, al borde de las lágrimas, anuncia que jugador argentino se pierde el Mundial 2026: "es muy difícil, hemos hablado con él"

Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil - Foto: AFP
Selección de Brasil

Sin Neymar dentro de la convocatoria, Brasil dio a conocer los elegidos por Ancelotti para la fecha FIFA de marzo

Yulimar Rojas | Foto: EFE
Yulimar Rojas

Yulimar Rojas dice estar lista para volver a la cima y "demostrar quién es" en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Polonia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Vayan al estrecho de Ormuz; vayan a buscar su propio petróleo": Trump reprocha a los países europeos por no unirse a los ataques contra el régimen de Irán

Fotos EFE
Régimen venezolano

La aprobación de Delcy Rodríguez es porque es “muy buena secretaria de Trump”: analista sobre lo dicho por el mandatario de Estados Unidos

On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

Así es como SAI, hijo de los actores Diego Trujillo y Tatiana Rentería, construye su carrera artística como nueva apuesta del género urbano colombiano

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que golpeará en las próximas semanas al régimen iraní y los va a devolver "a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen"

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Robert Pattinson | Foto: EFE
Robert Pattinson

Robert Pattinson reveló algunos detalles de lo que sería la secuela de la cinta 'Batman': "Está tomando grandes riesgos"

Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump

"Por cierto, Cuba es la siguiente, pero hagan como si no hubiera dicho eso": Trump lanza advertencia desde Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre