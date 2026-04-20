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Lunes, 20 de abril de 2026
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Felipe González

Felipe González pide "que desaparezca milicia dominada por Diosdado Cabello" y que se defina pronto fecha de elecciones "limpias" en Venezuela

abril 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El expresidente del Gobierno Español aseguró además que la Ley de Amnistía no puede ser "ni interpretada ni juzgada por los órganos ilegítimos" del régimen de Venezuela.

Felipe González, expresidente del Gobierno Español, pidió este lunes "que desaparezcan los colectivos" del régimen de Venezuela durante el desayuno informativo de Nueva Economía Forum al que asistió como protagonista la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

González dijo para que haya una transición a la democracia en Venezuela debe desaparecer "esa milicia paralela que domina Diosdado Cabello, que, en buena hora, me declaró persona non grata. Nada más grato me resulta que eso", agregó.

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Ese colectivo, de acuerdo con González, "en los primeros días de enero estaba perfectamente dispuesto para entregar las armas y desaparecer", pero luego de un buen tiempo "no solo no desaparecen, sino que siguen siendo un instrumento salvaje de represión del señor Diosdado Cabello y del régimen".

Gonzáles además indicó, en esa misma línea, que "ya es tarde para definir un cronograma electoral" y recordó que el equipo de Machado, con Edmundo González como candidato en las elecciones de 2024, era el actual gobernante electo de Venezuela.

"Lo lógico es que haya un cronograma con unas elecciones limpias y con garantías ya a la vista, antes de que se produzcan frustraciones. La violencia solo está de una parte, lo demás es un pueblo desarmado que sufre la violencia canalla de un régimen dictatorial", agregó.

El expresidente del Gobierno Español mostró su deseo porque María Corina Machado "vuelva a Venezuela", pero "con absolutas garantías de seguridad", pues ella representa "la lucha por la libertad" y señaló que ese fue el motivo por el que ganó el Premio Nobel de la Paz.

"Yo le tengo respeto y admiración por su liderazgo, un liderazgo no mercenario, un liderazgo en el que nunca ha pedido nada a cambio y lo ha entregado todo, incluso la separación y el sacrificio de no estar con su familia para preservarla de la dictadura venezolana", manifestó González.

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Para González, la Ley de Amnistía implementada por los Rodríguez debe ser "de verdad y para que sea de verdad no puede ser ni interpretada ni juzgada por órganos ilegítimos como los que hoy gobiernan Venezuela. Tiene que ser para todos y tiene que tener ciertas limitaciones, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados".

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