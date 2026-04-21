"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

En el informativo de NTN24, Daniela Martínez, sobreviviente del ataque a turistas en Teotihuacán, narró cómo fueron los angustiantes momentos que vivió durante el evento que dejó una turista muerta y 13 heridos.

"Nos asustamos, entramos en confusión. Las personas comenzaron a correr de manera desordenada, empezaron a gritar. A la entrada había personas heridas, sangrando", explicó.

Cabe resaltar que la balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el pasado lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica", a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión, indicó Cervantes.

El fiscal reveló que el tirador "arroja un perfil psicopático" que se define "por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes".

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

VEA TAMBIÉN "México no está en condiciones de brindar seguridad total para la Copa del Mundo": experto tras ataque en Teotihuacán o

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, tenía 27 años, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

El atacante llegó el domingo a Teotihuacán desde Tlapa de Comonfort, localidad del estado de Guerrero (sur) que ha sido semillero de movimientos sociales y guerrilleros. Vivió hasta hace ocho años en un barrio popular de Ciudad de México.