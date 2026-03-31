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Martes, 31 de marzo de 2026
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Neymar

La dura reflexión de Neymar sobre su presente futbolístico y las duras críticas que recibe en Brasil: "también sufro y siento dolor"

marzo 31, 2026
Por: Diana Pérez
Neymar, jugador del Santos de Brasil - Foto: EFE
Neymar, jugador del Santos de Brasil - Foto: EFE
El atacante también admitió que ha cometido algunos errores en su carrera: "tengo 34 años, me he equivocado mucho y me voy a equivocar mucho más".

A tan solo unos meses de que se dé la cita mundialista, el atacante brasileño Neymar ha dejado ver qué tanto le ha afectado el ser apartado del seleccionado nacional.

En un nuevo video publicado en su cuenta en YouTube, el artillero del Santos decidió abordar el tema de ser dejado por fuera de la convocatoria de la 'verdeamarela' debido a su presente futbolístico.

El clip titulado "48 horas en mis días libres (acceso completo)" Neymar mostró su rutina durante los días que no tiene que ir a entrenar ahora con el parón por la doble fecha FIFA.

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En el video, el delantero enseña cuando le están haciendo terapias debido a las múltiples lesiones que ha sufrido en los últimos años.

Cuando está hablando sobre esto, Ney menciona que alrededor de su ausencia por las lesiones la gente ha dicho muchas cosas, algo que no puede evitar, pero que era lo mejor.

Para explicarse mejor, dio un ejemplo de cuando era muy joven y no podía ir al cine con sus amigos porque tenía entrenamiento al otro día.

"Había momentos en que decía: ‘Está cabrón, todos mis amigos en la escuela allá y yo aquí, en casa mirando el techo’. Pero había un propósito para eso, había una razón y yo lo entendía", dijo.

"¿Me ponía triste? Me ponía triste, pero al día siguiente estaba súper feliz porque estaba jugando al fútbol. Y llevo ya más de 20 años en esto. Ser jugador tiene un precio, ¿sabes? Es difícil. y es difícil porque Brasil puede ser muy duro en ese sentido, la gente te castiga demasiado. Y no entienden que eres una persona normal", añadió.

Neymar explicó que a la gente se le olvida que él también es humano y que "tengo los mismos sentimientos. Yo también sufro y siento dolor. Me despierto de mal humor, lloro, me enfado y me pongo feliz. Soy normal".

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El atacante también admitió que ha cometido algunos errores en su carrera: "tengo 34 años, me he equivocado mucho y me voy a equivocar mucho más".

Sin embargo, el exjugador del Barcelona y el PSG no dudo en dejar saber que le da tristeza saber que hay personas a las que no les gusta.

El artillero dijo, a modo reflexivo, que "me pongo triste, ¿sabes?, al ver que hay personas a la que de alguna manera no les gusto. Y yo no puedo equivocarme, no puedo. Bajas la cabeza, lo asumes y se acabo".

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