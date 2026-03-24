Las imágenes del momento en el que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura clave del grupo terrorista Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron un edificio en el que operaba una estación de radiodifusión de Hezbolá y un cuartel general de la unidad 'Fuerza Radwan'.

Según dijeron las autoridades militares israelíes en una publicación en X, durante la noche del lunes fue atacada la infraestructura de la organización terrorista Hezbolá en Beiruty otras zonas del Líbano.

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“En los ataques perpetrados en Beirut, se atacaron las sedes de la organización terrorista, incluyendo la sede de la unidad "Fuerza Radwan", desde donde los terroristas de dicha unidad operaban para promover y ejecutar complots terroristas contra las fuerzas de las FDI y los ciudadanos del Estado de Israel. Además, las FDI atacaron la sede del centro de inteligencia de Hezbolá”, precisaron.

Por otro lado, indicaron que en la aldea de A-Tiri fue asaltada la sede de los terroristas, que se encontraba dentro de la emisora ​​de radio Noor.

De acuerdo con los informes, “el ataque tuvo lugar mientras los terroristas de la organización operaban desde su interior”.

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“La organización terrorista Hezbolá opera sistemáticamente desde infraestructuras civiles en el Estado del Líbano, desde donde promueve actividades terroristas que perjudican a los ciudadanos del Estado de Israel y ponen en peligro a los ciudadanos del Estado del Líbano”, añadieron.

La publicación de la FDI en X estuvo acompañada de dos videos en los que se ven sendos ataques. Las grabaciones mostraron cómo proyectiles impactaron contra los edificios que cayeron al piso.

Actualmente, las FDI ejecutan ataques contra la organización terrorista Hezbolá, que decidió unirse a la campaña militar en Medio Oriente y operar a favor del régimen terrorista iraní.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra objetivos del régimen en Irán, matando en ese entonces a su líder, el ayatolá Alí Jameneí. Desde entonces, el conflicto se ha extendido en Medio Oriente.